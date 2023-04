Chocolate com Pimenta: Ao passar vergonha, Danilo promete vingança; confira

Em Chocolate com Pimenta, Danilo (Murilo Benício) é aquele tradicional protagonista das novelas clássicas, que acaba sendo enganado por muita gente e não enxerga nada que acontece à sua volta e, nos próximos capítulos da reprise, ele será enganado de novo.

Mesmo sendo um dos homens mais ricos de Ventura, o personagem será alvo de um golpe de Olga (Priscila Fantin) e Jezebel (Elizabeth Savalla), que conseguem fazer Ana Francisca (Mariana Ximenes) desistir de se casar e dá um “não” na igreja, onde fica constrangido em frente de toda a cidade fictícia.

Chocolate com Pimenta: Ana Francisca diz "não" para Danilo (Gianne Carvalho/Globo)

Mas, mesmo depois de ser abandonado no altar, Danilo decide ir à fábrica de chocolates em busca de Ana Francisca e de respostas, já que ele se sentiu humilhado. Na cena, Aninha segue decidida em ficar separada do mocinho da novela e diz que ele só queria se casar por interesse e por causa do seu dinheiro.

Neste reencontro, Danilo questiona se a protagonista de Chocolate com Pimenta ainda o ama e ela diz que sim, mas que quer arrancar o sentimento do peito como “uma erva daninha, com todas as raízes”. Ele fica em choque, mas ainda tenta e diz que é possível voltar à igreja e seguir com o casamento: “Esquecer essa vergonha que você me fez passar”, insiste o mocinho.

Mariana Ximenes e Murilo Benício em cena de Chocolate com Pimenta (Gianne Carvalho/Globo)

Mas, Ana Francisca é persistente e diz que não pode acreditar no amor que Danilo sente por ela:”Se você não tinha nada a ver com o plano, porque não me contou antes? Você não foi sincero quando devia e eu não consigo mais acreditar numa palavra que você diz. Adeus”.

Sem respostas, Danilo faz uma ameaça à protagonista da novela da Globo e diz que será seu inimigo: “Aninha, se você sair por essa porta eu nunca mais vou te perdoar. Vou ser seu inimigo”. Mas, ela segue com os pés no chão e fala que ele já “se comportou” como um inimigo e também conseguiu ferir o seu coração.

