BBB 23: Veja quem foi eliminada e quem disputará a final feminina do reality

Na reta final do reality, o BBB 23 anunciou na noite deste domingo a eliminada no último paredão antes da grande final do programa, que ocorre na próxima terça-feira.

Disputavam o paredão deste domingo Larissa, Bruna Griphao e Aline Wirley. E com 48,98% dos votos foi Larissa quem deixou a casa do BBB. Bruna teve 41,95% e Aline 8,07%.

“Larissa, você não falou isso, mas passou perto. Será que o fato de ter voltado em uma repescagem me faz mais fraca? O que é mais forte para eliminar alguém no dia de hoje?”, havia dito o apresentador Tadeu Schmidt, já dando uma pista da eliminação.

Antes de deixar a casa do BBB, Larissa abraçou as amigas, chorando: “Eu amo vocês, vocês são vitoriosas! Eu estou muito feliz. Ter a oportunidade de ter voltado e ter feito história com vocês...não tem explicação”, disse

O Big Brother Brasil acaba oficialmente na terça-feira e agora o público terá que votar em quem levará o prêmio de quase R$ 3 milhões para casa. As candidatas a encher o bolso na grande final são Amanda, Bruna Griphao e Aline.