Após semana caótica, Preta Gil fala sobre tratamento contra o câncer: ‘Melhorei demais’

Preta Gil anuncia nova fase do tratamento contra o câncer (Reprodução/Instagram)

Preta Gil segue na luta contra um câncer no intestino e, por meio das redes sociais, a famosa deixou o fim do seu casamento de lado e falou sobre os próximos passos. Aos fãs, a cantora disse que uma nova fase vai começar nesta semana.

Em um vídeo postado no Instagram, a filha de Gilberto Gil avisou que os médicos suspenderam a quimioterapia e vão começar as sessões de radioterapia: “Os médicos resolveram que não vou mais fazer quimioterapia e que vou partir direto para a radioterapia. Então começo daqui uma semana”.

Na publicação, a artista, que precisou cancelar o seu bloco de Carnaval no começo do ano, disse ainda que está melhor e que parte disso é ter ficado em casa: “Eu de fato melhorei demais o meu estado de saúde. Me recuperei em casa e isso faz toda a diferença”.

Ao longo do tratamento, Preta, sempre que pode, fala com os fãs sobre os próximos passos. Em fevereiro, por exemplo, ela aproveitou para agradecer o carinho que recebe de seus admiradores: “Uma das maiores reflexões que tenho feito desde o meu diagnóstico do câncer, e principalmente quando recebo este amor todo que tenho recebido, é que sou muito abençoada”.

Naquele mês, a artista recebeu inúmeros mensagens de amigos, fãs e famosos, como Ivete Sangalo, Ludmilla e Luísa Sonza e agradeceu: “Ele [o carinho] é a resposta de um amor que dei ao mundo, às pessoas e ele tem se materializado da maneira mais linda!!! Todas estas homenagens que recebi são o cristal desse amor e sim, recebo as e mereço!!! Amo vocês”.

Agora, meses depois, Preta Gil voltou a agradecer o carinho e falou sobre a importância dos amigos: “Conto com vocês sempre nas orações e na torcida. Elas chegam. Chegam o amor e as orações. Isso faz muita diferença neste processo de cura que estou vivendo. Vamos para cima, porque não tem outra opção além de lutar. E isso eu sei fazer muito bem”.

