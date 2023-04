Andressa Urach tem nova derrota em processo contra a Universal e terá que pagar R$ 14 mil

A ex-modelo Andressa Urach teve uma nova derrota no processo que move contra a Universal. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul rejeitou um recurso no qual ela alegava pobreza e determinou que a ex-miss Bumbum pague R$ 14 mil aos advogados da igreja.

Andressa entrou com um processo em novembro de 2020 alegando que, depois de ser “abduzida” e sofrer “lavagem cerebral”, fez doações que chegam a R$ 2 milhões para a Universal e quer o dinheiro de volta. Ela também diz que sofreu perdas financeiras por ter sido demitida pela TV Record após deixar a igreja. Assim, queria que entidade lhe pagasse uma pensão mensal no valor de R$ 12 mil até que a ação seja julgada em definitivo.

De acordo com Rogério Gentili, colunista do UOL, a alegação de pobreza de Andressa foi negada pela Justiça e houve a determinação de que ela pague os R$ 14 mil em honorários aos advogados da Universal. Andressa recorreu argumentando que é “pobre” e não tem condições de arcar com os valores sem prejudicar o seu sustento e o da sua família.

Tal pedido foi novamente negado e, na decisão, a desembargadora Walda Pierro, relatora do processo, afirmou que a modelo possui um patrimônio declarado de mais de R$ 900 mil.

“Ademais, é fato público e notório que Andressa é pessoa pública, escritora, modelo, apresentadora de TV e possui canal no YouTube com muitos inscritos, bem como conta com perfil público no Instagram com muitos seguidores, plataforma na qual, inclusive, impulsiona vendas próprias (livros e coleção de roupas, etc) e de terceiros”, escreveu a desembargadora.

O julgamento final do processo ainda não tem nada marcada, mas uma audiência está prevista para junho deste ano. A ex-miss Bumbum ainda não se pronunciou sobre a nova recusa da alegação de pobreza.

Já a Universal destacou, durante a defesa apresentada no processo, que a ex-modelo fez as doações de livre e espontânea vontade. “É evidente que tinha condições de discernir e poderia ter deixado de frequentar a igreja”, afirma a igreja.

Além disso, a entidade ressaltou que Andressa frequentou os cultos por mais de cinco anos, quando recebeu auxílio espiritual que lhe trouxe “paz, conforto, mudança de vida, princípios, diretrizes tracionais e ascensão financeira”.

Nova profissão

A ex-modelo segue firme no seu objetivo de se tornar uma DJ. Em publicação em seu Instagram recentemente, ela mostrou mais uma aula do curso que faz. Seu objetivo é aprender a tocar para poder trabalhar junto com seu filho mais velho, Arthur, que voltou a viver com a ex-miss Bumbum após passar uma temporada nos Estados Unidos.

Enquanto busca nos ares profissionais, a ex-modelo revelou que, atualmente, o compartilhamento de fotos e vídeos no OnlyFans tem sido sua principal fonte de renda. “Nunca imaginei que uma plataforma iria me dar um retorno tão grande “, disse ela.

Mas a ex-modelo também mantém um salão de beleza e tem uma marca própria de cosméticos, que fazem com que seus ganhos mensais superem os R$ 40 mil, conforme revelado por ela.

Urach tem demonstrado que retomou sua rotina em Porto Alegre após enfrentar uma internação em hospital psiquiátrico e o divórcio com o ex-marido, que obteve a guarda do seu filho caçula, León. Ela também foi vista beijando um rapaz misterioso durante uma festa na cidade.

LEIA TAMBÉM: