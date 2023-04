‘Ainda mais gostoso’: Patrícia Poeta manda recado ao retornar às redes sociais

Depois de se afastar das redes sociais por causa dos conflitos com Manoel Soares nos bastidores da TV Globo, a apresentadora Patrícia Poeta voltou a movimentar seu perfil oficial com uma foto com a família. Tanto no feed, quanto nos Stories, a famosa aproveitou os dias de folga com a família e comendo pastel de feira.

Em um carrossel de fotos, a apresentadora do Encontro mostrou que é gente como a gente e deu uma volta em uma feira popular e, mostrando que nem sempre é preciso fazer pose, ela apareceu ao lado de um pastel. Na legenda, a jornalista escreveu: “Ida na feira com a family [família] é ainda mais gostoso. Adoro!”.

Nos comentários, os fãs de Patrícia Poeta aproveitaram o fim de semana para elogiar a famosa. Além de chamarem ela de “linda”, maravilhosa e afirmarem que estavam com “saudade” das publicações, há quem deu um toque: “Falta o caldo de cana. Ontem provei as duas delícias aqui. Tenha uma linda semana, Patrícia querida”.

Um outro admirador do trabalho da apresentadora do Encontro também celebrou o retorno dela às redes sociais: “Que bom que você voltou, Pati. Tem tanto amor aqui pra você...tanto... Espero que você saiba disso”.

Porém, antes desta publicação, Patrícia Poeta postou uma foto de uma mulher coberta de chamas, deixando os seus admiradores com a pulga atrás das orelhas, já que a imagem não tinha nenhuma legenda e hashtag. Além disso, a famosa bloqueou os comentários para todos.

Vale lembrar que mesmo com as críticas e pedidos de demissão, por parte de alguns perfis nas redes sociais, Patrícia Poeta deve seguir no comando do Encontro, que já foi apresentado por Fátima Bernardes e deve sofrer algumas mudanças até julho, quando a famosa completa um ano no comando.

