Novo Linha Direta: Além de Pedro Bial, o que muda no programa da Globo

Depois do “Big Brother Brasil” e do “Conversa com Bial”, o apresentador Pedro Bial ganhou mais um projeto no horário nobre da Globo. A partir de 4 de maio, ele estará no comando do novo Linha Direta, programa que fez sucesso com conteúdo investigativo, unindo reportagem , dramaturgia e resolução do caso.

“O mundo mudou muito nos últimos anos desde que o programa saiu do ar. A hiper conexão tem implicações e consequências na nossa linguagem”, disse o famoso, que revelou ainda que o projeto vai mostrar uma nova cara, ganhando um podcast e projetos multiplataformas.

Após 15 anos fora do ar, Linha Direta volta à Globo com Pedro Bial (Fábio Rocha/Globo)

Para chamar o público, o Linha Direta Podcast terá conteúdo extra, que mostra as impressões de Pedro Bial e depoimentos de bastidores vivenciados por roteiristas, pesquisadores e pela produção do programa: “Hoje é muito difícil qualquer coisa acontecer numa grande cidade que não tenha sido captada por duas ou três câmeras de segurança, ou por alguém com celular filmando o momento. Isso tudo determina a investigação, os registros e a linguagem do programa”, analisa Bial.

O projeto também estará no Globoplay, streaming do Grupo Globo, onde haverá uma versão estendida dos casos. Além do clássico gênero “true crime”, o Linha Direta volta inovações tecnológicas em uma linguagem moderna, como a adição de laudos de perícia em 3D e a inclusão de imagens de vídeos de câmeras de segurança e captadas por celular.

Linha Direta: Monica Granuzzo (Fernanda Carvalho) conhece Ricardo (Rafael Sardío) na porta de uma casa noturna (João Miguel Júnior/Globo)

A cada semana, Pedro Bial apresenta um crime já solucionado com o auxílio da dramatização de atores, e outro com desfecho ainda em aberto, com foragidos da justiça. O aspecto social, com a prestação de serviço, segue sendo um dos grandes pilares do programa, que conta com a divulgação de canais de denúncias para ajudar na localização de foragidos e no fornecimento de pistas.

O novo Linha Direta tem estreia prevista para 4 de maio e será exibido às quintas-feiras, após Cine Holliúdy, na TV Globo.

