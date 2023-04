‘Ladeira abaixo’: Patrícia Poeta enfrenta semana tensa e fãs seguem criticando

Patrícia Poeta enfrentou mais uma semana pesada no comando diário do “Encontro”, programa que vive uma de suas maiores crises desde o seu surgimento há dez anos. Além das polêmicas nos bastidores da Globo, que envolvem Manoel Soares, a famosa também precisou enfrentar a sombra de Fátima Bernardes, que pode ter acendido um sinal vermelho.

Para quem não lembra, na terça-feira (18), Patrícia conversava com uma anônima, que mandou um “bom dia, Fátima”, deixando o clima pesado no estúdio, já que este é o nome da antiga apresentadora, que atualmente está no “The Voice Kids”.

Para alguns fãs, isso marcou o fim do matinal: “Gente, é uma coisa atrás da outra, e pelo visto, só ladeira abaixo!”, escreveu uma pessoa no Twitter, com a hashtag " virou festa”. Há quem também se divertiu com a situação e disse que foi apenas uma leve confusão.

No entanto, um outro perfil na mesma rede social destacou que Patrícia Poeta não consegue ficar marcada como uma boa apresentadora do matinal: “Bom dia Fátima, tudo bem?” Pois é Adriana ... a Patrícia luta diariamente e ainda o ‘Encontro’ tem a presença da Fátima”.

Ainda sobre o meme da semana envolvendo a apresentadora, um anônimo disse que a direção da Globo deve chamar Fátima Bernardes para reassumir o “Encontro” e arrumar a bagunça: “A Patrícia fez o que? Até hoje a impressão é que a qualquer momento a Fátima volta, já que ela não conseguiu fazer com que o ‘Encontro’ seja de fato com Patrícia Poeta, com a cara dela. Sem personalidade alguma”.

Por fim, além de pedir a volta da ex-apresentadora, alguns fãs do programa da TV Globo analisam como a famosa virou a substituta: “Nunca entendi a Patrícia Poeta no comando de qualquer programa. Ela não tem carisma, apresenta sempre com um ar de prepotência e arrogância. E ainda vai sobrar pro Manoel Soares”.

