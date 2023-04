Chocolate com Pimenta: Klaus ‘perde a paciência’ e Celina pode ser violentada

Chocolate com Pimenta: Conde Klaus (Cláudio Corrêa e Castro) descobre mentira e ameaça sua esposa (Divulgação/Globo)

Em Chocolate com Pimenta, Celina (Samara Felippo) vive um casamento infeliz com o ricaço Klaus (Cláudio Corrêa e Castro). Mas, para não precisar ter sua primeira relação sexual com o marido, ela acabou inventando uma promessa e precisa bordar uma toalha gigante, que deixa o homem cada vez mais irritado.

Porém, a mentira acaba sendo descoberta e a jovem acaba sofrendo uma tentativa de estupro por parte do próprio marido. Na cena, ela acaba conseguindo fugir da mansão e contará com a ajuda de outros personagens da trama de Walcyr Carrasco.

Cláudio Corrêa e Castro em cena de "Chocolate com Pimenta" (Reprodução/Globo)

Sabendo que a amiga corre perigo, Ana Francisca (Mariana Ximenes) socorre a jovem e consegue intervir antes que algo de ruim aconteça: “Senhor padre, eu vejo aqui dois pecados: a falsa promessa da Celina e a luxúria do senhor conde”, afirma a protagonista.

Na cena, Aninha ainda diz que viu o ricaço tentando agarrar Celina à força, depois de ter escutado gritos do quarto do casal: “Eu concordo, e também como padre não aprovo o comportamento desse casal”, fala Eurico (Renato Rabelo). Quem também corre para socorrer é Reginaldo (Antonio Grassi) .

LEIA TAMBÉM: Chocolate com Pimenta: Olga e Peixoto transam pela primeira vez; relembre a cena

Rápida em suas decisões, Ana Francisca conversa com o religioso e diz que ele deve aplicar um castigo no casal. Em Celina por mentir sobre a promessa para igreja e em Klaus por causa da luxúria: “Padre, pelo bem da vida financeira do conde e pela harmonia conjugal, eu sugiro que dê aos dois uma penitência”.

Chocolate com Pimenta: Celina sobe na janela do quarto e tenta fugir com a ajuda de uma corda (Gianne Carvalho/Globo)

Em seguida, ela propõe que eles rezem três rosários inteiros antes de dormir todas as noites e o padre aceita a ideia. Ao ouvir a penitência, Klaus questiona se depois de rezar poderá dormir com a amada, mas o religioso frustra o homem ao mostrar o tamanho da reza.

Em Chocolate com Pimenta, Celina também consegue fugir da mansão e acaba sendo acolhida por Margot (Rosamaria Murtinho), que, ao tomar conhecimento do ocorrido, não pensará duas vezes. Com isso, ela vai morar no hotel de Ventura.

LEIA TAMBÉM: Chocolate com Pimenta: Casamento caipira ‘chique’ vai agitar a novela da tarde