O fim de Edna Everage: morre Barry Humphries, o ator por trás da personagem

Morreu na manhã deste sábado, 22 de abril, o comediante australiano Barry Humphries, famoso por dar vida à drag Dama Edna Everage. Barry, de 89 anos, faleceu após apresentar complicações depois de passar por um procedimento cirúrgico na região do quadril.

Conforme divulgado pela agência de notícias Associated Press, Humphries estava internado em Sydney, na Austrália, após passar por um procedimento cirúrgico no quadril que acabou levando a uma série de complicações. A morte do ator, que tinha 89 anos, foi confirmada pelo próprio hospital na manhã de 22 de abril.

O comediante ganhou notoriedade após criar e dar vida à drag Dama Edna Everage ainda na década de 1950. A personagem foi criada como uma forma de satirizar o papel das donas de casa do subúrbio australiano e teve como inspiração a própria mãe de Barry.

Após a peça chegar em Londres, na década de 70, Barry se tornou um sucesso e chegou até mesmo a ter um talk show na televisão britânica. O ator e comediante também ficou famoso por emprestar sua voz ao tubarão Bruce, da animação Procurando Nemo.

“Seus personagens vão viver”

Após a confirmação da morte do ator, a família de Humphries divulgou uma nota à BBC News onde reforça a irreverência dos personagens interpretados pelo ator e relembra sua trajetória de vida.

Entre os filmes com participação de Barry, destacam-se as produções: O Diabo e meu sócio (1967), Tratamento de Choque (1981), Minha amada imortal (1994), Spice World - O mundo das Spice Girls (1997), Mary e Max: Uma amizade diferente (2009) e O Hobbit: Uma jornada inesperada (2012).

As últimas aparições do ator no palco foram em uma turnê que durou de 2016 a 2018 e percorreu somente a região da Austrália.

