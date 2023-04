Noivos! Maíra Cardi é pedida em casamento após ser batizada no rio Jordão

Em viagem a Israel, Maíra Cardi e Thiago Nigro, o Primo Rico, firmaram seu compromisso e decidiram dar mais um passo em seu relacionamento: eles e estão noivos!

O pedido, realizado às margens do rio Jordão, foi feito logo após o batismo da coach que escolheu o amado para acompanhá-la no momento emocionante.

A novidade veio a público no início da tarde deste sábado, 22 de abril, após a influenciadora compartilhar uma série de imagens mostrando o momento em que foi batizada nas águas do rio Jordão, em Israel, seguido pelo pedido de casamento realizado no mesmo local.

Nos registros, Maíra revela detalhes dos momentos emocionantes que marcaram o seu sábado.

“Nasci de novo! E não poderia ter sido mais especial do que dessa maneira. Tinha que ser através da vida dele que Deus agiu, usando sua vida com muito amor para me batizar...”, começa a influenciadora.

Ela compartilhou detalhes do pedido e fotos do anel

Na publicação, Maíra também revela que o momento foi ainda mais especial pela presença de Thiago e pela atitude do companheiro.

“Esse dia será marcado para o resto da minha vida. Nasci de novo, fazendo uma aliança com Deus e outra com ele!”

“Você não poderia ter escolhido um momento mais único do que esse para me pedir em casamento! Ainda emocionada e com o coração acelerado do batismo, as primeiras palavras que ouvi foram suas, se declarando de uma forma mágica e única que jamais vivi. Terminando ajoelhado, com uma caixinha azul no Rio Jordão”.

Chuva de críticas

Enquanto entre os comentários algumas pessoas parabenizaram o casal pelo anúncio do noivado. Outros criticaram o fato de ter sido Thiago o responsável pelo batismo de Maíra e do casal ter “banalizado o momento”.

Entre os comentaristas, houve também que defendesse a postura e a escolha de Maíra que optou por ser batizada pelo companheiro.

“Para batizar alguém tem que crer em Jesus e ser batizado nas águas, não é necessário ter um cargo para poder batizar alguém.”, comentou uma seguidora em resposta a outra que questionou: “O Thiago é pastor? Até onde eu sei precisa ser uma autoridade espiritual para o batismo”.

“Essa para mim é nova. Um convertido batizando? E antes que me critiquem, sou bacharel em teologia com anos de ensino na área”, comentou outro seguidor.

