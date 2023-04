‘Mais leve’: Fãs reparam em mudança de comportamento de Patrícia Poeta; entenda

Mesmo com toda a crise envolvendo sua convivência com Patrícia Poeta, Manoel Soares segue fazendo parte do “Encontro”, mas toda semana ele acaba tirando uma folga na terça-feira, por causa do “Papo de Segunda”, atração do GNT, que também é ao vivo e gravada no Rio de Janeiro. Mas, a ausência do famoso segue sendo comentada por alguns fãs.

Nesta última semana, por exemplo, há quem ficou de olho na mudança de Patrícia Poeta, que apresentou o matinal sozinha e enfrentou mais uma enxurrada de perguntas sobre o colega de elenco. Enquanto alguns lembravam do merecido descanso, há quem questionasse o “sumiço de Manoel”.

Mesmo com crise, Globo deve manter Patrícia Poeta no comando do Encontro (Reprodução/Globo)

Porém, algumas pessoas usaram o Twitter para comentar que a contratada da TV Globo estava “mais leve” na terça-feira: “A Patrícia Poeta apresentando o ‘Encontro’ sem a presença do Manoel Soares fica muito mais simpática, solta e conduz o programa melhor”, disse uma fã.

Seguindo o mesmo raciocínio, outro anônimo destacou que seria melhor deixar a famosa sozinha no matinal: “A Patrícia Poeta no ‘Encontro’ sozinha é ótima. Não que o Manoel Soares seja o problema, não que não seja também, mas a dupla não deu certo por inúmeros motivos”, disse ele.

O telespectador da atração disse ainda que o melhor era a emissora carioca criar um novo projeto para Manoel Soares: “O segredo é colocar o Manoel em outro programa que se dê bem e a Patrícia segue com o ‘Encontro’ que sempre deveria ser só dela”.

Com quase um ano no Encontro, Patrícia Poeta teria recusado tirar férias (Reprodução/Globo)

Mais radical, uma outra pessoa usou as redes sociais para defender o “Encontro” apenas com Patrícia Poeta, mas acabou atacando o jornalista, que também trabalhou com a famosa no “É de Casa”, exibido aos sábados.

“O programa ‘Encontro com Patrícia Poeta’ fica muito mais leve e mais fácil de assistir sem a presença do Manoel. Ele pesa um pouco o programa com suas militâncias. A Patrícia sozinha conduz o programa com muito profissionalismo e muita graça. Agradecemos”, escreveu ele.

