É aniversário de Mano Brown! Entenda por que assistir ao documentário sobre ‘Racionais’, na Netflix

Mano Brown comemora neste sábado, 22 de abril, 53 anos . Um dos rappers e pessoas mais influentes do Brasil, iniciou sua carreira logo cedo e, ao lado de Ice Blue, Edy Rock e KL Jay, revolucionou os anos 90 e segue revolucionando os dias de hoje, com a grupo de rap Racionais MC’s.

Em novembro do último ano, a história do grupo, dirigida por Juliana Vicente, passou a ser contada para o mundo, por meio do documentário Racionais: Das Ruas de São Paulo Pro Mundo, após estrear na gigante do streaming, Netflix. “Eu encarnei o espírito da pereferia ali, mano (...). Eu quero que os pretos me ouçam, eu preciso que eles me ouçam”, fala Mano Brown no trailer. Assista abaixo:

A produção está disponível em 190 países provando que as letras do grupo estavam certas e que é necessário sempre acreditar que um sonho é possível. Se você ainda não assistiu, vale tirar um tempo do seu sábado para ouvir a palavra de Brown e seus parceiros.

Racionais: Das Ruas de São Paulo Pro Mundo

Finalmente consegui assistir o documentário do Racionais e namoral, Netflix deveria ter feito lançamento no cinema, obra de arte pura! pic.twitter.com/YUg4He50wj — PLΔNΣT RΔP (@PlantRap) November 23, 2022

O grupo que influenciou rappers que estão no mainstream atualmente, como Criolo e Emicida, teve a sua história contada com cenas inéditas gravadas ao longo dos mais de 30 anos de carreira e entrevistas exclusivas. O documentário também reforça o impacto e o legado dos músicos desde os primeiros shows nas ruas de São Paulo até os dias de hoje.

Mano Brown comemora 53 anos; confira homenagens

No Twitter, as homenagens para o rapper entraram para as trends da rede social.

Aniversário do maior rapper da história do Brasil! Salve Pedro Paulo, revolucionário negro brasileiro, professor de todo muleque de quebrada desse país. Obrigado por ter acreditado em mim lá em 2007. Viva sempre Mano Brown! https://t.co/d5mj30152j — Nicolas (@nicodoinga) April 22, 2023

“Um brinde! Hoje (22), Pedro Paulo, conhecido como Mano Brown, está completando seus 53 anos de vida. Do Capão para o mundo, o mestre colocou sua marca no rap nacional, sendo referência para sua geração e para as novas que estão a caminho. Ele sobreviveu ao inferno”, publicou a página Africanize.

Hoje é aniversário de um dos maiores artistas desse país.



Pedro Paulo! Vulgo Mano Brown e quem não entendeu perdeu o bonde. pic.twitter.com/G3GW8LDcNx — andreza (@andrezadelgado) April 22, 2023

Hoje uma das maiores lendas da música brasileira completa 53 anos de idade 🎂



Feliz aniversário Mano Brown!



“5.3 motor turbo, movido a fumaça, único dono, oposição passa mal” ✊🏽 pic.twitter.com/ppvDSQKJGD — rap forte (@portalrapforte) April 22, 2023

Hoje é aniversário de um dos maiores nomes do Rap mundial, Parabéns Mano Brown 💜 pic.twitter.com/DfqMOmuFAq — Tipo uma glock (@tpumaglock) April 22, 2023

