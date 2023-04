Corpo do pescador Paulo Perez, tio da dançarina Carla Perez, é encontrado

O corpo do pescador Paulo Perez foi encontrado na tarde deste sábado (Reprodução / Instagram @carlaperez)

Foi confirmada, na tarde deste sábado, 22 de abril, a morte do pescado Paulo Perez. Desaparecido desde a manhã de sexta-feira, Paulo era pescador e tio da dançarina Carla Perez, e saiu de sua casa para tirar água do barco após as fortes chuvas que atingiram a região de Porto Seguro, na Bahia.

Ao saber do desaparecimento do tio, Carla e seu marido, Xanndy, usaram suas redes sociais para pedir o apoio da Marinha nas buscas pelo idoso.

Conforme informações divulgadas pelo G1, a Marinha iniciou as buscas neste sábado, mas o corpo de Paulo foi localizado nas margens do Rio Bunharém por moradores que ajudavam nas buscas.

Familiares reconheceram o corpo de Paulo e a Delegacia da Capitania dos Portos de Porto Seguro irá instaurar um procedimento para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do ocorrido.

Carla Perez se pronuncia nas redes sociais

Ao saber da notícia e da confirmação da morte de seu tio, a dançarina Carla Perez se pronunciou nas redes sociais lamentando a perda.

“Infelizmente a triste notícia veio. Agora fica a saudade e as boas lembranças de um tio alegre/pescador engraçado, receptivo e carinhoso. Meu amado tio, Paulo Perez, foi morar com Deus e seu filho Paulinho. Meus mais sinceros sentimentos a minha tia Cida, minhas primas Tâmara, Guê, Paulinha, Lori e Topê. Obrigada a todos que ajudaram nessa busca, em especial aos pescadores e a Marinha”, escreveu Carla ao compartilhar uma série de registros ao lado do tio.

Leia também: ‘Ouvimos um barulho e fez ‘plof’, relata vítima de desabamento em Campos do Jordão