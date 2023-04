Confusão entre torcidas de sisters diverte a internet na votação do último paredão

O BBB23 está na reta final e as emoções estão tomando conta das participantes e de suas torcidas. Após mais de 17 horas em uma prova de resistência, Amanda conquistou a primeira vaga na grande final do programa e automaticamente levou suas três aliadas “deserters” para o último paredão da edição.

Disputando a ‘Prova da Finalista’ com Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa, a médica conseguiu conquistar sua vaga na tão sonhada final do programa.

Além da vaga, o fim da Xepa e a reabertura do Quarto Deserto emocionaram as participantes e suas torcidas.

E por falar em torcidas, os admiradores das sisters não perderam tempo e já começaram a puxar diversos mutirões para garantir a presença de suas favoritas na final. No entanto, um pequeno ‘erro de cálculo’ de duas torcidas pode colocar tudo a perder e deixar o resultado do paredão entre duas das participantes que desde o princípio declararam estar jogando juntas.

“Erro” de comunicação?

Assim que o último paredão foi definido, as torcidas passaram a mobilizar as redes sociais na busca por votos para salvar suas participantes favoritas. Enquanto as torcidas de Amanda e Aline ficaram visivelmente alinhadas, as torcidas de Bruna Griphao e Larissa parecem não ter tido a mesma percepção.

Em pronunciamento envolvendo momentos anteriores vividos pelas participantes na competição, as torcidas de Amanda e Aline se uniram para defender a presença da dupla na grande final da competição. Em concordância, as duas torcidas passaram a pedir pela eliminação de Bruna Griphao, fazendo a #ForaBruna subir em pouco tempo no Twitter.

Já as torcidas de Bruna e Larissa, que jogaram juntas a maior parte do jogo, não pareceram concordar em seu posicionamento e enquanto a torcida de Bruna puxou votos para eliminar Larissa da competição, a torcida da sister, que foi eliminada e retornou ao programa pela Casa do Reencontro, devolveu na mesma moeda e passou a pedir pela eliminação da atriz.

A decisão não passou desapercebida dos fãs do programa que rapidamente começaram a comentar nas redes sociais. Veja:

