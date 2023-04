Agora como Barbie, Shakira aproveitou para lançar uma nova indireta para Piqué

Shakira reacendeu a polêmica com seu ex, Gerard Piqué, nas redes sociais nesta semana, após postar um story em sua conta do Instagram usando o filtro viral da boneca Barbie. Com mais de 85 milhões de seguidores na plataforma, a artista usou essa ferramenta para mandar uma indireta forte ao ex-companheiro e pai dos filhos.

Na imagem, Shakira aparece usando o look que usou em sua música “Te Quedó Grande” junto com Karol G, e sob o logotipo da Barbie, pode-se ler a frase essa barbie é “ORGULLOSA DE SER LATINOAMERICANA”, reforçando assim sua mensagem de amor próprio e orgulho de sua origem latina.

Reprodução Stories: @shakira (Instagram)

Mais tarde, Shakira voltou a usar o filtro da Barbie em outro filtro. No outro stories, você pode ver uma foto dela com a roupa que usou na música que fez com Bizarrap, tema com o qual ela lança várias provocações para Piqué, sua ex-sogra e Clara Chía. Sob o logotipo da Barbie, a frase “Esta barbie está fora do seu alcance” pode ser lida, enviando assim uma forte mensagem ao seu ex-parceiro.

¿Vieron esta historia de Shakira?

No nos sintamos mal por esos momentos que nos mantienen humildes, hasta a Shakira le pasó estar con alguien que no le daba la talla. #outofyourleague

Buenos días 🌞😃 pic.twitter.com/Cgq8mOVhlg — MoniMaría✌️ (@MaraBlau_) April 22, 2023

Fãs de Shakira e mídia estão torcendo para que ela fique com Alejandro Sanz

Após ser divulgado recentemente que Shakira e seu amigo Alejandro Sanz, estão procurando uma mansão em Miami juntos em Miami, a torcida pelo casal voltou com tudo.

Nesta semana o programa “Hoy Día” revelou a procura: “A mídia espanhola acredita que Shakira e Alejandro Sanz formarão uma parceria para comprar uma mansão em uma ilha particular em Miami. O investimento está estimado em cerca de 20 milhões de dólares. A verdade é que Shakira foi vista com seu irmão visitando várias mansões na cidade do sol e também é verdade que ela não está morando em sua antiga casa”, disseram.

Claro, apesar disso não significar que eles vão ficar juntos, os fãs que dizem notar “uma química entre eles” torcem para que o romance finalmente aconteça.

