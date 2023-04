‘Vale uma autoanálise’: Patrícia Poeta pede retratação, mas teve resposta indesejada

Em meio aos boatos envolvendo a crise de Patrícia Poeta nos bastidores do Encontro, o jornalista Alessandro Lo-Bianco, que trabalha no A Tarde é Sua, ao lado de Sonia Abrão, resolveu se pronunciar sobre o pedido de reparação feito pela apresentadora da Globo, por meio de seu advogado.

Em um vídeo postado nas redes sociais, o colunista diz que também vai usar a justiça e que a famosa terá que responder sobre as acusações: “Eu busquei o meu corpo jurídico para tomar medidas jurídicas contra as acusações feitas pelo advogado que representa a Patrícia Poeta. Ela também responderá por tais ofensas feitas a mim por meio de seu representante jurídico”.

Segundo Lo-Bianco, a exigência feita por Patrícia Poeta foi inesperada: “Eu fui surpreendido com uma exigência de Patrícia Poeta e do seu advogado de retratação, sob pena de processos civis e criminais, através de uma notificação extrajudicial, que tem apenas um propósito, cercear, censurar a minha liberdade de expressão. Além de tentar tirar o foco do seu problema com o Manoel Soares e transferir para um enfoque contra determinado segmento da imprensa”, comentou ele.

Alessandro Lo-Bianco diz não para Patrícia Poeta (Reprodução/Instagram)

Em seu depoimento, Alessandro Lo-Bianco também fala sobre o artigo dezenove da declaração universal dos direitos humanos, que define o direito como a liberdade de emitir opiniões por qualquer meio de comunicação. Ele também lembrou que o artigo duzentos e vinte da constituição federal também garante a livre expressão do pensamento sobre qualquer tipo de intimidação.

“Diante da infeliz empreitada tomada pela apresentadora e seu advogado, digo que vale mais construir uma leitura apurada e crítica do que vem sendo publicado sobre a apresentadora em toda a imprensa”, declara o colaborador da RedeTV!.

Fãs de Patrícia Poeta criticam os ataques de Sonia Abrão (Reprodução/RedeTV!)

Lo-Bianco ainda manda um recado direto para Patrícia Poeta: “Vale mais uma autoanálise do seu comportamento Patrícia, do que buscar de forma descontrolada e acelerada limitar as produções jornalísticas, até porque elas não falam aquilo que você quer ouvir”.

Por fim, o colunista do programa A Tarde é Sua diz que não vai cumprir com o pedido da apresentadora da TV Globo: “Diante disso tudo não existe a menor possibilidade da minha parte, como profissional de imprensa, em aceitar qualquer tipo de intimidação e cerceamento de direito, motivo pelos quais tantos jornalistas foram inclusive censurados e assassinados em um conturbado período da nossa história e que a apresentadora conhece muito bem”.

