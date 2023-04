Prova da Finalista do BBB 23 já passa de oito horas de duração; veja quem segue

Após oito horas de prova de resistência, Aline Wirley e Amanda continuam na dinâmica, que garante uma vaga na Final do “BBB 23″, que acontece na próxima terça-feira (25), ao vivo. Elas estavam acompanhadas de Larissa e Bruna, que deixaram o local.

Na disputa, Larissa foi eliminada pouco após completar cinco horas na prova. A professora de Educação Física cochilou e deixou o card da marca patrocinadora cair, sendo desclassificada da disputa. Já Bruna Griphao, foi a segunda participante a deixar a prova, com mais de sete horas de participação na dinâmica.

Larissa, Bruna, Aline e Amanda disputam a última prova do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Segundo as regras da última prova do “BBB 23″, as competidoras precisam ficar sentadas, segurando o disco de uma marca de carro patrocinadora, enquanto os bancos giram. Além disso, elas só poderão usar o benefício do botão quinze vezes durante a prova.

O último Paredão da temporada será formado nesta sexta-feira (21), quando a prova de resistência acabar. O público poderá votar até domingo (23), quando uma das participantes vai deixar o reality show. No mesmo dia, o público começa a votar para decidir quem será a campeã do “BBB 23″.

Shows da final do reality show

Falta pouco para a grande final do “BBB 23″, que acaba na terça-feira (25), quando o público conhecerá A participante que vai levar para casa o prêmio milionário, visto como o maior da história do programa.

Para celebrar, a noite, que será exibida ao vivo na Globo, terá as apresentações de Carlinhos Brown, IZA, Mumuzinho, que são os técnicos do “The Voice Kids”, e Lauana Prado, que leva o seu repertório diverso para quem chegar na final.

Larissa, Bruna, Aline e Amanda formam o Top 4 do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Quem também estará presente são os participantes que já deixaram a casa do “BBB 23″. Todos vão curtir o show da final junto com Tadeu Schmidt no estúdio do reality, torcendo para seu preferido e fazendo parte do reencontro que celebra o fim de mais uma temporada de cem dias do “Big Brother Brasil”.

Além do programa da TV Globo, os projetos paralelos, como o “Click BBB”, “Bate-papo BBB” e o “BBB – A Eliminação” também devem ganhar uma edição especial para finalizar a atual temporada do reality show.

