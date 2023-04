“Não sou uma atriz pornô”, dispara Ariadna após abandonar OnlyFans

A ex-BBB Ariadna Arantes anunciou nesta sexta-feira (21) o encerramento de produção de conteúdos para as plataformas adultas OnlyFans e Privacy, após se cansar dos pedidos exagerados dos usuários.

“Eu não sou atriz pornô”

A influenciadora disse que, além da falta de tempo para a produção de conteúdo, muitos usuários começaram a solicitar materiais pornográficos.

“Primeiro que eu estou com pouco tempo para me dedicar e postar, segundo que as pessoas criaram uma expectativa muito grande em cima de mim, em cima dos meus conteúdos, querendo que eu oferecesse além do que eu poderia. E eu não sou atriz pornô”, disse em stories no Instagram.

Ela também aproveitou o momento para falar sobre os ganhos com esse tipo de conteúdo, que não é o tanto que as pessoas imaginam.

“Foi muito legal e divertido, ganhei um dinheirinho legal. Não um milhão de reais ou R$ 250 mil, como muitas pessoas dizem por aí. Não bate a conta. Elas dizem que ganham isso, mas continuam vivendo de aluguel. Cada um conta a mentira que quer por aí.”

Saída não é definitiva

Ariadna afirma que a saída das plataformas não é em definitivo e que inclusive recebeu proposta de outra plataforma para ser embaixadora, mas que no momento não está afim de continuar a produção.

“Não tomei a decisão ainda do que eu vou fazer, mas por esses dias, por esses meses, eu encerrei. Eu não posso dizer que é definitivo porque a gente não sabe o dia de amanhã. Talvez amanhã eu acorde com fogo e decida fazer coisas mais picantes, mas não é o caso agora”.

