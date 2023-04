‘Mesma cor das paredes’, brinca Maíra Cardi ao falar sobre o look do namorado

A viagem de Maíra Cardi e Thiago Nigro para Israel mal começou e já está dando o que falar. Após embarcarem na última quarta-feira, 19 de abril, a coach passou a compartilhar registros da viagem em seus stories do Instagram.

Na manhã desta sexta-feira, 21, Maíra inclusive comparou a paleta de cores dos looks dela e do companheiro com a cor das paredes do hotel e pontos turísticos da cidade que visitam.

Planejando uma “missão espiritual”, o casal decidiu visitar pontos turísticos com grande expressão religiosa, como o Muro das Lamentações. Durante os passeios, Maíra aproveitou para comentar a representatividade dos lugares visitados e não perdeu tempo em comparar a cor das roupas do namorado com a paisagem e decoração local.

Em um stories, compartilhado do saguão do hotel em que estão hospedados, ela comenta: “Olha lá gente, ele de costas se não está igualzinho as paredes, todas as paredes. Eu dei um google: ‘qual é a cor de Israel’. Mentira gente, eu tô brincando... mas é verdade”.

Mudança de visual

Poucos dias antes de embarcarem para Israel, Maíra Cardi compartilhou uma série de registros em seu Instagram mostrando o resultado de uma tarde de compras para renovar o visual do namorado.

Após visitar uma série de lojas de grife e garantir o carro cheio de sacolas, a coach ainda tirou um tempo para compartilhar uma situação inusitada com seus seguidores.

“Meu banco não entendeu o que estava acontecendo. Eu não sou de fazer compras em um dia só, não tenho paciência. Acabei passando vários picadinhos R$17 mil aqui, R$8 mil ali. Comprei muitas coisas em muitas lojas e o banco bloqueou o cartão achando que fosse clonagem”, contou.

Na ocasião, ela ainda garantiu que entre os mais de 100 looks montados especialmente para o companheiro não tinham sequer uma única peça na cor preta, “marca registrada” de Thiago que afirma optar pela praticidade ao se vestir.