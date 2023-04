Ludmilla confirma participação em ‘Velozes e Furiosos 10′: “E ainda tem mais novidades”

Ludmilla confirmou na última quinta-feira (20) sua participação na trilha sonora de ‘Velozes e Furiosos 10′, franquia estrelada por Vin Diesel como Dominic Toretto.

No Instagram, a cantora escreveu: “Agora acabou parte do segredo do que fui fazer em Londres. E não acaba por aí!”

Em outro story, Lud disse que ainda teriam mais segredos para revelar. “Gravei a música do filme com pessoas incríveis e ainda tem mais novidades”.

Personagem do filme?

No Twitter, muitos fãs da cantora acreditam que, além da trilha sonora, ela pode aparecer entre os personagens. Confira a imagem a seguir:

Sim gente, é a LUDMILLA em velozes e furiosos 10, no filme a na soundtrack https://t.co/AiyMjCJzML pic.twitter.com/QNCfY8Ti1P — ramoneza (@ludmillerr) April 21, 2023

Em casamento fechado, Ludmilla revela que apenas uma famosa pode ficar com sua esposa

Em participação no podcast ‘Quem Pode, Pod’ na última terça-feira (18), a cantora Ludmilla deu mais detalhes sobre o seu casamento com Brunna Gonçalves.

Na entrevista com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Lemes, apresentadoras do programa, Lud disse que está em um relacionamento fechado com a ex-BBB, mas que existem exceções. “A Rihanna. Com a Beyoncé eu tenho um respeito muito grande”, brincou.

Ludmilla deu a entender que o papo sobre ficar com outras pessoas já rolou no relacionamento, pois durante a entrevista ela disse que sua companheira já falou que não quer ninguém.

“A Brunna é uma sonsa, ela fala que não quer ninguém. Eu falo: ‘Ah Brunna, para de ser mentirosa, escolhe alguém’”, completou.

Primeiro namoro de Brunna

A cantora também revelou que ela foi seu primeiro interesse amoroso mais sério de Brunna, já que a bailarina nunca tinha namorado antes.

“Fui a primeira namorada dela. Ela nunca tinha namorado na vida. A primeira vez que vi a Bruna foi num ensaio meu, eu bati o olho e falei: ‘Quero’”.

