‘Igual ao Faustão’: Patrícia Poeta erra mais uma vez e audiência faz comparação

Patrícia Poeta e Manoel Soares estavam com uma boa sintonia nesta sexta-feira (21). Mas, um pequeno deslize da apresentadora acabou aquecendo as críticas e brincadeiras do público, que acompanhou ao vivo. Tudo aconteceu quando ela acabou atropelando o “parceiro” e foi comparada com Faustão.

Logo no primeiro bloco do Encontro, quando a dupla comenta sobre as principais notícias do momento, Manoel Soares estava preparado para falar sobre o influenciador digital que foi multado pelo Ibama, mas a titular do programa acabou tomando a frente e, em seguida, ele retomou a fala.

O “climão na Globo” durou pouco, mas foi o suficiente para quem estava em casa usar o Twitter e criticar a famosa: “A Patrícia Poeta tá igual o Faustão”, escreveu uma anônima. Uma outra pessoa retomou um assunto antigo e disse que “toda hora” a apresentadora “da corte no colega”.

Patrícia Poeta chama direção do Encontro e pede fim das gafes (Reprodução/Globo)

Um outro perfil que assistiu ao tropeço de Patrícia foi mais fundo e questionou a permanência da dupla no comando do programa: “É muito absurdo a Globo ainda manter Manoel Soares junto da Patrícia Poeta. Isso é abuso. Ela nem olha na cara dele. Acabou de interromper ele. Se essa medíocre não fosse casada com um diretor, nunca seria apresentadora”.

LEIA TAMBÉM: ‘Bom dia, Fátima’ repercute e Patrícia Poeta faz exigência nos bastidores da Globo

Há também quem já esteja cansado de ver os pequenos erros dos famosos ao vivo: “Seria bom ver a Patrícia e o Manoel se estapeando em rede nacional, assim escancara de vez essa tensão ridícula e mostra o que acontece com certos lacradores. É melhor ‘jogar no ventilador’ de uma vez por todas”.

No Encontro com Patrícia Poeta, Manoel Soares solta gargalhada e assusta os telespectadores (Reprodução/Globo)

Outro momento fora do comum foi a crise de riso de Manoel Soares durante o relato de Patrícia Poeta sobre um roubo de uma bicicleta na frente de um quartel do exército. Ao vivo, o famoso não segurou e começou a gargalhar muito forte, deixando alguns telespectadores indignados.

“O que? Não posso acreditar que esses dois âncoras do programa estão torcendo pro ladrão de bike, dizendo que foi falta de sorte do coitado. O outro desejando que não acontecesse nada de grave com o ladrão.... em plena TV aberta, gente!!! surtei”, escreveu uma pessoa no Twitter.

LEIA TAMBÉM: ‘Vale uma autoanálise’: Patrícia Poeta pede retratação, mas teve resposta indesejada