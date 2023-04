Foi de arrasta para cima: veja a reação dos famosos com a remoção do verificado no Twitter

Diversos famosos perderam o selo de verificado no Twitter (Reprodução / Twitter)

O selo de verificado do Twitter foi de arrasta para cima! Na última quinta-feira, 20 de abril, os famosos foram pegos de surpresa com a remoção do selo de verificado azul de seus Twitters. Agora, para ter a identificação de verificado, o perfil precisará adquirir o recurso “Twitter Blue”, serviço pago e disponível para todos os usuários da rede social.

Com a surpresa, diversas celebridades se pronunciaram sobre o ocorrido e garantiram comentários bem-humorados e inusitados sobre o assunto. Entre a maioria, a grande questão é aceitar, ou não, o recurso pago para recuperar a verificação do perfil.

Segundo a Quem, alguns não perderam tempo e logo compartilharam brincadeiras, e memes, envolvendo a recente perda.

“Não perdi meu verificado, o verificado que me perdeu”, revela Rafa Kalimann, enquanto o também ex-BBB Eliezer, que recentemente deu as boas-vindas à filha Lua, reforçou que não pagará pelo verificado, já que precisa comprar fraldas: “Fralda é caro, gente! E tenho muita pra comprar. Então... Tchau, selinho azul... Prioridades que fala, né?”.

“Ninguém tira o meu”

Enquanto diversas pessoas se recusaram a pagar para recuperar o selo de verificado, outras afirmaram que nem mesmo o novo recurso pago fará com que eles percam algo que lutaram tanto para conquistar. Este foi o caso de Gil do Vigor, que não perdeu tempo e já assinou o Twitter Blue.

“Pois eu pago para continuar com meu verificado sim, eu hein! Esse azulzinho foi um sonho de toda a vida, perco só se o homi lá tirar a força kkkkk sou ‘tuiteiro’ raiz, desde quanto tudo isso era só mato”, afirma.

E em meio as perdas, outros famosos também não perderam tempo em comentar sobre “a vida ´pós-verificado’”, como foi o caso de Giovanna Ewbank: “Verificados são ‘desverificados’ e vida continua... igual”.

