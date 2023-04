‘Ela precisa tomar muito cuidado’, afirma sensitivo ao falar sobre Preta Gil

A fase difícil pela qual a cantora Preta Gil passa parece estar longe de acabar. Conforme previsões do vidente e tarólogo Val Couto, a cantora, de 48 anos, precisa reforçar seus cuidados com a saúde.

Conforme publicado pela IstoÉ Gente, Val, conhecido por realizar uma série de previsões sobre a vida dos famosos, divulgou uma série de previsões envolvendo a cantora.

Enfrentando um tratamento contra o câncer no intestino, Preta Gil viu seu casamento desmoronar após uma traição de Rodrigo Godoy vir a público. Na mesma época, a cantora ainda revelou estar passando pelo tratamento de um choque séptico, que a deixou com o estado de saúde agravado.

Para o sensitivo, a situação de Preta está longe de se estabilizar: “Vejo algo ligado ao útero da Preta Gil, que pode trazer ainda mais uma preocupação para a cantora. Ela precisa tomar muito cuidado com a saúde”.

Ele ainda afirma que a situação entre ela e Rodrigo pode ter uma reviravolta: “É possível acontecer uma reconciliação entre ela e Rodrigo Godoy, mesmo após toda essa polêmica da separação do casal”.

Apoio de famosas

Após uma série de noticias divulgarem o fim do relacionamento entre Preta Gil e Rodrigo Godoy, a cantora se pronunciou em suas redes sociais pedindo para que notícias falsas sobre o assunto não sejam publicadas.

Em nota, Preta revelou que passou por uma piora em seu estado de saúde devido a um choque séptico e pediu para ser protegida destas notícias uma vez que busca por um ambiente de paz para conseguir se reestabelecer e seguir com o tratamento.

“Pelo meu estado de saúde muito grave esses dias, minha equipe, amigos, família e médicos me blindaram de fofocas que estavam saindo a respeito do meu casamento, mas infelizmente hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet”, escreve Preta em parte de seu pronunciamento.

Com o apelo da cantora, diversos famosos se posicionaram em sinal de respeito e enviaram mensagens de apoio à Preta.