Chocolate com Pimenta: Celina é pega no flagra e sofre ameaças; relembre a cena

Chocolate com Pimenta: Celina é pega no flagra e sofre ameaças de Sebastian (Tarcísio Filho) (Divulgação/Globo)

A vida de Celina (Samara Felippo) em Chocolate com Pimenta é cheia de altos e baixos, casada com Conde Klaus (Cláudio Corrêa e Castro), a jovem será pega no flagra por Sebastian (Tarcísio Filho) e acaba sendo ameaçada pelo vilão da novela das tardes na Globo.

Na cena, a personagem é pega aos beijos com Guilherme (Rodrigo Faro), seu ex-narado, e o trambiqueiro decide agir, mas ouve um não de Jezebel (Elizabeth Savala), que consegue a informação e prefere ser mais cautelosa.

“Você não é um bom jogador? Pois então. Vai querer colocar todas as cartas na mesa e ficar sem nenhum trunfo? Não, meu querido”, dirá ela, que marca uma reunião com todos os seus aliados no hotel de Ventura para criar um novo plano.

Chocolate com Pimenta: Sebastian (Tarcísio Filho) vai ameaçar Celina (Samara Felippo) (João Miguel Júnior/Globo)

Durante a conversa, a mãe adotiva de Bernardo (Kayky Britto) diz ainda: “Nós vamos separar o Danilo (Murilo Benício) da viuvinha [personagem de Mariana Ximenes]. Se vamos”.

Ainda no capítulo de Chocolate com Pimenta, Jezebel se uniu a Olga (Priscila Fantin) e Sebastian após ser rejeitada por Terêncio (Ernani Moraes) e Vivaldo (Fúlvio Stefanini) para arquitetar um esquema para acabar com o relacionamento entre Danilo e Ana Francisca (Mariana Ximenes).

A megera então pede para o sobrinho de Klaus guardar o segredo e diz que a ideia é fazer com que Aninha acredite que Danilo está interessado nela apenas por conveniência. Sebastian escuta atentamente, mas decide não largar do pé de Celina, que será chantageada.

Chocolate com Pimenta: Guilherme |(Rodrigo Faro) e Celina (Samara Felippo) serão pegos no flagra (Divulgação/Globo)

Sem escolha, a jovem escutará a proposta de Sebastian, que exige que ela o ajude a convencer a dona da fábrica de chocolates a romper com seu noivo e, caso ela falhe, o Conde saberá que ela o traiu com o marido da irmã.

Celina fica angustiada, mas decide honrar sua lealdade para com Ana Francisca e se recusa a colaborar. Enfurecido, Sebastian revela a Jezebel que pretende contar tudo ao banqueiro.

