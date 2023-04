‘Bom dia, Fátima’ repercute e Patrícia Poeta faz exigência nos bastidores da Globo

Após ser chamada de Fátima, nome da antiga apresentadora do Encontro, Patrícia Poeta resolveu tomar algumas providências nos bastidores da Globo, em São Paulo. Ao que tudo indica, a famosa bateu o pé e disse que antes do entrevistado entrar no ar, é preciso reformar o nome dela.

“Ela [Patrícia] acha que precisa reforçar o nome para que isso não aconteça”, disse o colunista Alessandro Lo-Bianco, durante o programa A Tarde é Sua, que recentemente também alegou que não vai se pronunciar publicamente sobre uma retratação pedida pela jornalista, por meio de seu advogado.

‘Bom dia, Fátima’: Sem Manoel, Patrícia Poeta enfrenta perrengue ao vivo (Reprodução/Globo)

Durante o programa de Sonia Abrão, na RedeTV!, ele ainda disse que Patrícia Poeta fez uma reunião no mesmo dia com a direção da atração matinal: “Quando terminou o programa, as minhas fontes me contaram que ela procurou a direção e disse: ‘olha está acontecendo um problema com o rapaz do link’”.

Nos bastidores do Encontro, Patrícia ainda pediu para averiguar qual seria o problema enfrentado pela produção e para que fosse conversado com a equipe de link, ou com qualquer entrevistado que chegue para uma entrevista pessoalmente, que eles precisam saber com quem eles iriam conversar.

Em crise na Globo, Patrícia Poeta vive momento de caos nas redes sociais (Reprodução/Globo)

Para quem não acompanhou o Encontro, nesta semana, Patrícia Poeta ouviu um “bom dia, Fatima” de uma entrevistada e ficou visivelmente incomodada com a situação, mas conseguiu consertar tudo, avisando que quem estava no estúdio era a Patrícia. Na ocasião, a convidada havia sido vítima de um cirurgião plástico e comentou, ao vivo, sobre o crime.

Porém, esta não foi a primeira vez que a gafe aconteceu, em março, a famosa recebeu o jornalista veterano Roberto Kovalick, que, em um determinado momento do bate-papo, acabou se confundindo e chamando Patrícia Poeta de Fátima Bernardes. Naquele dia, ela engoliu o erro e, de forma bem-humorada, corrigiu seu colega de emissora.

