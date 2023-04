BBB: Na reta final, Ricardo é eliminado com 68,86% dos votos e final é dominada por mulheres; Prova de hoje decide primeira finalista

Ricardo não resistiu e foi o 17º eliminado do BBB 23 com 68,86% dos votos. Agora a competição está 100% feminina, restando Aline, Amanda Bruna e Larissa.

Disputando paredão duplo com Alface, Larissa recebeu 31,14% dos votos. Vale lembrar que Larissa já foi eliminada e voltou à casa juntamente com Fred Nicácio por escolha do público. Agora, a sister continua a disputa com suas três amigas pelo prêmio milionário.

Faltando 5 dias para a final do programa, que acontece na próxima terça-feira (25), nesta quinta-feira (20) ainda acontece a ‘Prova do Finalista’, que decreta a primeira pessoa a ocupar o pódio final desta edição.

Ricardo ‘decreta’ campeã do BBB 23

Antes de sair, Alface ‘decretou’ a campeã desta edição. Em conversa com Amanda nesta quinta, o brother disse: “Amandinha, se eu for embora você vai ganhar esse programa”. escreve o que estou te falando. Se eu for embora, mas se eu fico, aí o pau tora, aí o pau tora pro seu lado”.

Mas já? Globo corre e já anuncia inscrições para o BBB 24

Em um vídeo postado nas redes, Boninho pede para as pessoas ficarem ligas. “Prepare seu vídeo já, corre aí, conte pra gente a sua historia! Conte pra gente como você é! De cara lavada, sem efeito...e é isso que a gente quer. Esse ano vai ter camarote, pipoca e...não posso contar, mas é mais espaço pra vocês!”, disse.

Edição flopou

Ao contrário da edição do ano passado, este ano o Big Brother não caiu nas graças do público como gostaria a Rede Globo, por isso a emissora resolveu fazer uma enquete com os assinantes para tentar entender comportamento do público, segundo adiantou o colunista Leo Dias.

A atual edição do reality está programada para acabar na próxima terça-feira. Hoje tem eliminação de mais um participante, entre Larissa e Ricardo Alface, e a grande final será feita pelo sobrevivente do paredão, Aline, Amanda e Bruna Griphao.

