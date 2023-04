BBB 23: Prova de resistência continua e vai definir a primeira finalista

Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa disputam a primeira vaga na final do “BBB 23″, que acontece na próxima terça-feira (25). As três mulheres que perderam a última prova de resistência da temporada vão ao Paredão, onde uma será eliminada.

A disputa segue acirrada, já que as sisters não desistem e resistem a mais de quatro horas. No entanto, Larissa foi a primeira a usar o benefício de um botão, que serve para parar o banco giratório por trinta segundos duas vezes consecutivas.

Quando o relógio bateu três horas de prova de resistência, a professora de Educação Física confessou para Aline, Amanda e Bruna que estava passando mal. Em seguida, Amanda também apertou o seu botão.

Larissa, Bruna, Aline e Amanda disputam a última prova do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Segundo as regras da última prova do “BBB 23″, as competidoras precisam ficar sentadas, segurando o disco de uma marca de carro patrocinadora, enquanto os bancos giram. Além disso, elas só poderão usar o benefício do botão quinze vezes durante a prova.

Shows da final do reality show

Falta pouco para a grande final do “BBB 23″, que acaba na terça-feira (25), quando o público conhecerá A participante que vai levar para casa o prêmio milionário, visto como o maior da história do programa.

Para celebrar, a noite, que será exibida ao vivo na Globo, terá as apresentações de Carlinhos Brown, IZA, Mumuzinho, que são os técnicos do “The Voice Kids”, e Lauana Prado, que leva o seu repertório diverso para quem chegar na final.

Aline fica chocada ao ouvir sua música na festa do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Quem também estará presente são os participantes que já deixaram a casa do “BBB 23″. Todos vão curtir o show da final junto com Tadeu Schmidt no estúdio do reality, torcendo para seu preferido e fazendo parte do reencontro que celebra o fim de mais uma temporada de cem dias do “Big Brother Brasil”.

Além do programa da TV Globo, os projetos paralelos, como o “Click BBB”, “Bate-papo BBB” e o “BBB – A Eliminação” também devem ganhar uma edição especial para finalizar a atual temporada do reality show.

