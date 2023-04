Após dizer que Biblía precisava ser reescrita, Xuxa é alvo de ataques na internet: “Isso que sai quando roda o disco ao contrário”

Após criticar falas homofóbicas do pastor Silas Malafaia, Xuxa foi alvo de ataques de bolsonaristas na internet.

Na ocasião, a apresentadora escreveu no Instagram: “Hipocrisia isso se chama. Ninguém pode julgar ninguém. E se seguirmos a Bíblia, vamos apedrejar, matar tanta gente.”

Ela continuou: “Está na hora de reescrever a Bíblia (velho testamento, Bíblia e a palavra final, cheia de amor, e tirar todo ódio que está claro nessas palavras)”.

Após expor sua opinião, diversos bolsonaristas responderam Xuxa, entre eles o deputado federal Nikolas Ferreira (PL). Ele ironizou: “Isso que sai quando roda o disco ao contrário”, em referência a um boato antigo que diz que o motivo da fama da apresentadora é uma espécie de pacto.

Silas Malafaia também rebateu o comentário de Xuxa

Na tarde desta sexta-feira (21), o pastor criticado, Silas Malafaia, também respondeu Xuxa. Em seu Twitter, Malafaia escreveu:

“Você não acredita e não conhece nada da Bíblia. Não entende e nem sabe a diferença entre velho e novo testamento. PARE DE FALAR ASNEIRA! A Bíblia é atualizadíssima, o único livro que contém os 4 pilares do conhecimento. É A INERRANTE PALAVRA DE DEUS!”

CALA A BOCA XUXA!

“Mais próximos da crueldade”: Xuxa desabafa sobre ataques nas redes sociais

Em meio às celebrações do seu aniversário de 60 anos de idade, Xuxa desabafou sobre os ataques que sofre nas redes sociais. Para a famosa, os comentários negativos sobre ela estar envelhecendo está entre as coisas negativas que precisa lidar atualmente.

“O pior é ter que conviver com a pequenez de muita gente, que critica a passagem do tempo”, disse ela, em entrevista à edição argentina da revista Caras.

“Com o advento das redes sociais ficamos mais próximos da crueldade de certas pessoas. Não há respeito, escrevem-se coisas muito feias e que muitas vezes podem causar muita dor. É assustador, no meu caso, para uma mulher de 60 anos, conviver com a pequenez de muita gente”, continuou.

Contudo, para Xuxa, nem sempre esses comentários querem necessariamente atacá-la, mas sim a toda uma faixa etária de mulheres mais velhas.

“Eu entendo que quando as pessoas me atacam apenas por causa da minha idade, elas podem não só me machucar, mas também pessoas da minha idade, ou mesmo meus seguidores”, observou ela.

