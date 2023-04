Ana Maria Braga brinca sobre nome de Alface: “Nem sabia que ele se chamava Ricardo”

A manhã de hoje no ‘Mais Você' começou com o bate-papo com mais um eliminado da edição 23 do Big Brother Brasil. Ricardo, mais conhecido como Alface, que foi eliminado com 68,66% dos votos na noite de quinta-feira, 20 de abril, aproveitou o café da manhã caprichado: “Vou comer, viu?”, brincou ele, além de falar sobre as polêmicas do BBB.

Ana Maria recepcionando o Rick dizendo que admira muito o jogo que ele fez! 💚



“Vou comer, viu?” Alfaceeee 😂



ALFACE NO MAIS VOCE pic.twitter.com/G5IKeoTct5 — Alface 🥬 (@eitarickcamargo) April 21, 2023

Ao chamar o ex-BBB para a entrevista, Ana Maria Braga comenta sobre o nome dele: “Nem sabia que ele se chamava Ricardo até metade do programa”.

Ricardo ‘Alface’ fala sobre sua participação e percepção sobre o BBB

O 17º eliminado do BBB23 comentou sobre o que significa participar do reality: “O BBB, querendo ou não, mexe com o Brasil inteiro. Você marca um ano sendo lembrado. Eu não ganhei o prêmio, mas o prêmio maior é estar ali cravado dentro da casa” .

E ainda se diz orgulhoso consigo mesmo: “Eu confiei muito em mim mesmo. Não me deixei levar por manipulação de outros jogadores. Me mantive comigo mesmo”.

Alface falando sobre a sua trajetória no BBB, que foi autêntica e que subia e descia. Imagina, ele quase não deu trabalho, né horta? 😅😂



ALFACE NO MAIS VOCE pic.twitter.com/BlDHit2sGo — Alface 🥬 (@eitarickcamargo) April 21, 2023

O ex-brother confessou ainda que se apaixonou durante o programa: “ Fui me encontrando e me reencontrando, me perdendo e encontrando de novo... me apaixonei. Literalmente eu vivi o Big Brother”.

ME APAIXONEEEEEEEEEEEI



ALFACE NO MAIS VOCE pic.twitter.com/Adfa0HleL9 — tai 🤝🏾 (@ichtaina) April 21, 2023

Alface declara voto para final

“Não vai ter jogo confortável pra ninguém. Pra ganhar esse prêmio tem que ralar muito”, disse Alface a ver o take da prova do líder que está rolando agora. “ Aline é guerreira de mais. Ela é forte e tem grandes chances de ganhar essa final aí, viu ”, declarou Alface.

Alface fala sobre eliminação de Sarah

Ao comentar sobre a eliminação de Sarah, o ex-brother se mostra indignado, relembrando que nem Tadeu sabia como explicar: “Acho isso injusto”.

Ricardo Alface fala que percebeu a situação do jogo depois da saída da Sarah! #MaisVocê #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/O4MPFoFhoS — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 21, 2023

“O que é justo no Big Brother? Se a gente saiu tem motivo, mas nao queria sair por esse”, continuou o ex-brother, questionando porque ele saiu. “Eu sai porque? Sai por uma pessoa que nao jogou, que só jogou em grupo. Mas é isso: aceita que dói menos”.

Reação de Alface ao ver o beijo dele e de Sarah

a reação dele vendo o beijo e dizendo que ainda viu ela passar ali atrás juro tá muito apaixonado ALFACE NO MAIS VOCE pic.twitter.com/6yOFvkRFrm — juliana🥬 (@blackbursin) April 21, 2023

Leia também: