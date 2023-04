Amanda vence prova de resistência e é a primeira finalista do BBB 23

O pódio já está ocupado por uma participante. Amanda venceu a ‘Prova da Finalista’ e se tornou a primeira sister a ocupar um lugar na final do Big Brother Brasil 23, que acontece na próxima terça-feira (25).

Disputando com Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa, Amanda permaneceu por 17 horas na prova, que teve Aline na disputa até os minutos finais, porém ela não aguentou e desistiu. Anteriormente, ainda durante à noite, Larissa e Bruna já haviam sido eliminadas.

Ricardo ‘decreta’ campeã do BBB 23

Será que ele previu? Antes de sair, Alface ‘decretou’ a campeã desta edição. Em conversa com Amanda na última quinta-feira (20), o brother disse: “Amandinha, se eu for embora você vai ganhar esse programa”. escreve o que estou te falando. Se eu for embora, mas se eu fico, aí o pau tora, aí o pau tora pro seu lado”.

A manhã de hoje no ‘Mais Você’ começou com o bate-papo com mais um eliminado da edição 23 do Big Brother Brasil. Ricardo, mais conhecido como Alface, que foi eliminado com 68,66% dos votos na noite de quinta-feira, 20 de abril, aproveitou o café da manhã caprichado: “Vou comer, viu?”, brincou ele, além de falar sobre as polêmicas do BBB.

Ao chamar o ex-BBB para a entrevista, Ana Maria Braga comenta sobre o nome dele: “Nem sabia que ele se chamava Ricardo até metade do programa”.

