Vídeo: Kate Middleton provoca ciúmes em príncipe William em interação com astro de Hollywood

Recentemente, um vídeo do príncipe William com ciúmes de Kate Middleton com ninguém menos do que Tom Cruise voltou a viralizar nas redes sociais. O cavalheirismo do astro de Hollywood levou alguns fãs reais a brincarem e especularem sobre a reação do príncipe de Gales quando a estrela de Top Gun segurou a mão de sua esposa.

Príncipe William e Kate Middleton na estreia de Top Gun: Maverick

Em maio de 2022, o príncipe e a princesa de Gales compareceram à estreia de Top Gun: Maverick, de Tom Cruise, em Londres. Além de chamarem a atenção por seus looks impecáveis, a interação entre Kate e Cruise chamou atenção do público.

Uma das coisas que não passou despercebida aos fãs reais de olhos de águia foi o momento em que Tom Cruise segurou a mão de Kate Middleton para ajudá-la a subir as escadas depois que eles enfeitaram o tapete vermelho para entrar no teatro. Alguns especularam imediatamente que o cavalheirismo do ator deixou o futuro rei com ciúmes. Confira o momento abaixo:

O vídeo, que viralizou recentemente nas redes sociais novamente, trouxe diversos comentários falando sobre o possível ciúmes do príncipe de Gales.

“Acho que William estava com ciúmes, quem não iria querer segurar a mão de Tom!!”, comentou uma internauta. Enquanto outro brincou: “Se eu fosse William, ficaria um pouco preocupado, que cavalheiro Tom é, você não encontra muitos agora, receio”.

Teve até gente que defendeu o ciúmes de William: “Tom estava tocando nela um pouco demais e estava um pouco perto demais naquela noite, William tinha todo o direito de ser desconfortável e protetor”.

Aparentemente, a maioria está apenas brincando sobre o ciúme do príncipe William. E você, o que achou da situação?

