‘Vamos dar uma trégua’: Famosa faz apelo ao falar sobre separação de Preta Gil

A separação de Preta Gil e Rodrigo Godoy segue sendo amplamente comentada nas redes sociais. Mas, além dos fãs da cantora, diversas celebridades, como Astrid Fontenelle, mandaram mensagens de apoio para a filha de Gilberto Gil, que também luta contra um câncer.

Segundo o jornalista Leo Dias, a apresentadora do Saia Justa, que trabalhou com Preta, pediu para ele dar uma trégua nas notícias envolvendo a vida pessoal da famosa: “Hoje, a Astrid Fontenelle me chamou e falou ‘vamos dar uma trégua?’. Eu falei óbvio que vou dar uma trégua e parar de publicar isso”, comentou ele, no Fofocalizando, do SBT.

Preta Gil recebe apoio de amigos e famosos e diz que verdades estão vindo à tona

LEIA TAMBÉM: ‘Ninguém me tira do ar’: Patrícia Poeta bate o pé e não aceita proposta da Globo

Em seguida, o colunista do Metropoles também garantiu que não tem mais nada para falar sobre o assunto e vai dar uma parada também no programa vespertino, mas continuou a falar sobre a conversa com a apresentadora: “‘Você sabe quem me passou isso? Ela disse: ‘ham?’. Aí eu falei [quem era a pessoa] e ela respondeu: ‘ah, entendi tudo’”.

Reprodução (Instagram)

Antes disso, Preta Gil soltou um comunicado nas redes sociais onde falou que nem tudo era verdade: “Hoje acordei numa espécie de pesadelo. Pelo meu estado de saúde muito grave esses dias, minha equipe, amigos, família e médicos me blindaram de fofocas que estavam saindo a respeito do meu casamento, mas infelizmente hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet”.

Ao conversar com os fãs, Preta Gil disse que tomou conhecimento do que está sendo falado: “Estou muito abalada. No meio das fofocas tem muitas mentiras, como por exemplo, assuntos financeiros, rastreador no carro, trisal. No mais, as verdades estão vindo à tona, o que pra mim é muito doloroso e cruel”, negou a cantora.

LEIA TAMBÉM: A lei do retorno é infalível: Preta Gil recebe mensagem de Gretchen que afirma estar “vendo tudo de camarote”