‘Teste do sofá, não’: Monique Evans fala sobre bastidores da TV

Entre os anos de 1980 e 1990 a ex-modelo Monique Evans, atualmente com 66 anos, era considerada uma das musas das passarelas e do carnaval brasileiro, mas nem tudo em sua carreira foram flores e ela relembrou alguns perrengues que passou durante uma entrevista no programa Sensacional, da Rede TV!

Monique, que posou nua para revistas masculinas como Playboy várias vezes, disse que sempre encarou a nudez com muita naturalidade, principalmente no início de sua carreira, quando ainda era bem jovem.

“Foi muito natural, porque eu ia à praia de topless, não usava sutiã de jeito nenhum. Nessa época tudo era mais livre, hoje em dia está tudo mais careta”, explicou ela.

Em uma outra fase de sua careira, ela disse que foi demitida de uma emissora onde trabalhava porque se recusou a fazer o famigerado ‘teste do sofá’. Depois que ela se recusou a ir para cama com um dos chefões do canal, que ela preferiu não citar o nome, ficou na geladeira, ou seja, não era chamada para fazer programas ou novelas na TV.

“Me cortaram da emissora em que eu estava, fiquei um tempo sem fazer novela, sem participar dos programas. Todo mundo sabia que eu não tinha papas na língua, que eu contava mesmo”, disse.

Além de posar para Playboy e Sexy, Monique foi capa de dezenas de revistas nos anos 80 e depois se tornou apresentadora do TV Fama e Noite Afora, da Rede TV, foi repórter do Domingo Legal, no SBT, e do A Casa é sua, também na Rede TV. Em 2010 ela participou do programa A Fazenda, na Record.

Desde que se afastou das telas, Monique pouco foi vista na mídia e nos últimos anos declarou sofrer de depressão e ter diagnóstico de Transtorno de personalidade, borderline e transtorno bipolar.