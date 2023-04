Tainá Müller dá primeiro passo para 3ª temporada de ‘Bom dia, Verônica’ e este é o resultado; confira

A Verô está chegando para mais uma narrativa emocionante! Após a terceira temporada da série “Bom dia, Verônica” ser confirmada recentemente pela Netflix em suas redes sociais, a atriz Tainá Müller, que é protagonista da trama, já deu o primeiro passo para esta nova etapa da produção brasileira que é sucesso de audiência.

Para quem está curioso, a artista gravou alguns stories mostrando o resultado de seu corte de cabelo, agora já com o visual da detetive que promete trazer ainda mais emoções na nova etapa de “Bom dia, Verônica”.

Vale lembrar que este ainda não é todo o processo para incorporar o estilo de sua personagem e isso porque além do corte, Verô apareceu na última temporada com uma cor diferente em suas mechas de cabelo.

E, sobre este processo para dar vida a um personagem, Tainá aproveitou a oportunidade para compartilhar com seus seguidores que foram poucas as vezes em que teve liberdade para escolher qual corte e cor gostaria de ter, visto que geralmente precisava adaptá-los ao projeto no qual estava trabalhando.

Sem mais delongas, se você quer ver como Tainá Müller está já com seu novo corte para as gravações da terceira temporada de “Bom dia, Verônica”, basta que confira a imagem a seguir:

Tainá Müller dá primeiro passo para 3ª temporada de ‘Bom dia, Verônica’ e este é o resultado Reprodução - Instagram - Tainá Müller

