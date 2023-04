‘Servindo horrores’: Patrícia Poeta enfrenta a fúria de quem acompanha a Globo

Patrícia Poeta e Manoel Soares foram novamente criticados por quem assistiu o Encontro desta quinta-feira (20). Logo pela manhã, o programa falou sobre o alerta de novos ataques nas escolas e acabou desagradando quem procura entretenimento.

Enquanto a atração seguia ao vivo na TV Globo, nas redes sociais pessoas anônimas comentavam sobre as escolhas feitas pela produção. No Twitter, um perfil chegou a relatar que Patrícia Poeta e o Manoel Soares estavam “servindo horrores”.

Um outro comentou que a famosa estava com cara de poucos amigos ao comandar a atração diária: “A apresentadora parece que dormiu com os telespectadores hoje? Começa o programa com aquela cara de drama e sem um mísero bom dia”.

Patrícia Poeta e Manoel Soares falam sobre o fim do casamento de Cauã Reymond (Reprodução/Globo)

Sem atacar tanto, há quem preferiu falar que Patrícia Poeta estava “mais contida” no Encontro desta quinta-feira (20), véspera de feriado: “O que aconteceu com a Patrícia ela está mais contida e está dividindo o tempo com Manoel hoje?”.

Mas, o dia também foi de surpresas para contratada da TV Globo, que ganhou um novo telespectador: “Nunca tinha assistido o programa ‘Encontro’ com a Patrícia Poeta. Hoje sendo obrigada, estava vendo como ela é ruim como apresentadora. Sem expressão. Talvez deva fazer um intensivo com a Fátima Bernardes”.

Manoel Soares gostaria de outra famosa no lugar de Patrícia Poeta (Reprodução/Globo)

Porém, há quem já tenha desistido de acompanhar o programa da TV Globo, que vive uma de suas piores crises: “Não tem quem me faça assistir o encontro com essa insuportável da Patrícia poeta toda vez que bom dia Brasil acaba eu mudo de canal”.

Durante o programa, Manoel Soares e Patrícia Poeta também falaram sobre a reta final do “Big Brother Brasil”, que termina na próxima semana, e o fim do casamento do ator Cauã Reymond, que estreia em breve em Terra e Paixão, a próxima novela da emissora.

