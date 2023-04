‘Sem choro nem vela’:Patrícia Poeta continua comandando ‘Encontro’ até 2025

Quem apostava que a direção da Globo daria um xeque-mate na apresentadora Patrícia Poeta, que vem sendo muito criticada pelos ‘cortes’ que dá em seu parceiro de programa, Manoel Soares, se deu mal!

A apresentadora renovou contrato com a emissora até 2025 e continua comandando o programa por pelo menos mais três anos, segundo o Observatório da TV.

O destino de Manoel ainda não está claro, mas a princípio ele continuaria participando do ‘Papo de Segunda’, da GNT.

Apesar das críticas e discussões nas redes sociais, ou em função delas, o programa continua com boa audiência sob comando da apresentadora, com uma média de 7,5 pontos na Grande São Paulo, e o sucesso da atração, segundo a emissora, se dá pela aposta em assuntos factuais e casos policiais.

Férias forçadas

Um colunista do programa A Tarde é Sua noticiou que a Rede Globo, na tentativa de apagar o incêndio entre os apresentadores que começou com uma gafe de Patrícia Poeta ao vivo, sugeriu que a apresentadora poderia tirar umas férias compulsórias, dando tempo para a emissora mexer na atração, mas ela bateu o pé e disse que ninguém ia tirá-la do ar.

“A Globo insistiu nessas férias e falou ‘repensa essas férias…será importante para você. Vai ser importante para o programa, para amenizar. Para a gente repensar até novidades quando você voltar’”, disse o colunista.