Presentão! Virgnia Fonseca dá um avião de presente de aniversário para Zé Felipe

Prestes a completar 25 anos na sexta-feira (21), o cantor Zé Felipe foi presentado com uma super ‘lembrancinha’ de sua companheira Virginia Fonseca nesta quinta-feira (20).

Com adesivos personalizados representando a família, o cantor escreveu agradecendo pelo jatinho em seu Instagram: “Ganhei um avião da minha gata! Agora dá pra levar a família toda. Te amo demais meu amor, esse avião é nosso! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e tô com você pra tudo”.

A influenciadora digital também escreveu sobre o presentão. Nos stories, Virginia Escreveu: “E já está entregue o presente do meu gato! Ele merece muito.

LEIA TAMBÉM:

Em seguida, o casal partiu rumo à Araxá (MG), onde Zé Felipe fará um show.

Virgínia Fonseca anuncia o quanto faturou no último domingo e impressiona

No último domingo, 16 de abril, Virgínia Fonseca fez uma live de 13 horas de duração em sua conta do Instagram para divulgar as promoções da sua marca de maquiagem, We Pink, e impressionou ao bater R$ 22 milhões com 194 mil vendas!

Com apenas 24 anos, a influenciadora comemorou o número grandioso, com um print dos resultados das vendas, que totaliza o valor de R$ 22.488.709,38 em um total de 194.904 unidades de produtos diversos.

Na legenda, Virgínia escreveu, com empolgação: “13 HORAS DE LIVE, 194 MIL VENDAS E 22 MILHÕES FATURADOS!!!! Dia 16/04/2023 com certeza mais um dia que ficará marcado na história da WEPINK!!! 22 MILHÕES EM 13 HORAS!!!”

E agradeceu suas seguidoras e seguidores, o seu marido, Zé Felipe, e sua sócia da marca, Samara Pink e o marido, Thiago Stabile: “Gratidão é a palavra que define, obrigada por confiarem em nós e na marca, sem vocês nada disso seria possível, começamos só NÓS e um SÉRUM 10 EM 1, viemos na contramão do mercado e vocês nos abraçaram 🙌🏻 Wepink nasceu grande graças a vocês 👏🏻TODA HONRA E GLÓRIA A DEUS”, concluiu, com emojis de coração.

