Patrícia Poeta não estaria no ‘Encontro dos sonhos’ de Manoel Soares; entenda

Manoel Soares gostaria de outra famosa no lugar de Patrícia Poeta (Reprodução/Globo)

A falta de sintonia entre Patrícia Poeta e Manoel Soares caminha para mais um fim de semana e segue ganhando novos capítulos a cada dia que passa. Desta vez, uma nova revelação sobre os bastidores do Encontro veio à tona e indica que o jornalista não queria trabalhar com a ex-apresentadora do Jornal Nacional.

Manoel Soares deve deixar o Encontro com Patrícia Poeta de forma leve (Reprodução/Globo)

Segundo o jornalista Matheus Baldi, que trabalha ao lado de Cátia Fonseca, no Melhor da Tarde, a expectativa de Manoel era que Ana Furtado, esposa de Boninho, fosse a titular do programa, que foi comandado por dez anos por Fátima Bernardes: “Tem uma ala alí, que gosta muito do Manoel Soares, que tinha comentado um dia que o Encontro dos sonhos dele seria ao lado da Ana Furtado”, disse o colunista.

Com a revelação, Cátia Fonseca interrompe o raciocínio e questiona Matheus Baldi sobre a informação passada e ele continua: “Na verdade, naquela reformulação, quando a Fátima Bernardes saiu, muito foi falado, foi uma pesquisa para o mercado para avaliar quem seria a nova apresentadora e o Manoel torceu muito, naquela época, em que ele também foi para pesquisa, que essa formação Ana Furtado e Manoel era o desejo deles...porque não é só o Manoel”.

Manoel Soares solta a voz no Encontro e fãs dizem que 'Patrícia Poeta deixou' (Reprodução/Globo)

A apresentadora do Melhor da Tarde segue questionando o colega e pergunta quem são eles e Matheus afirma: “Deles, Manoel e tem vários funcionários que gosta dele. Mas, não adianta, hoje o programa é com a Patrícia Poeta, mas tem gente que acredita até hoje que a Ana Furtado”.

Durante a revelação, o jornalista também fala sobre uma notícia sobre a saída de Ana Furtado da emissora, que foi dada por Fernando Melo, do Área Vip: “Eles [Globo] estariam arrependidos de tomar essa decisão de dispensá-la para envolvê-la em projetos ali dentro da emissora. Não só para o programa ‘Encontro’, mas também para outros projetos como o ‘É de Casa’”.

