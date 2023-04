‘Ninguém me tira do ar’: Patrícia Poeta bate o pé e não aceita proposta da Globo

Com quase um ano no Encontro, Patrícia Poeta teria recusado tirar férias (Reprodução/Globo)

Enquanto Patrícia Poeta e Manoel Soares seguem no comando diário do Encontro, a direção da TV Globo procura maneiras de apagar o incêndio causado a partir de uma gafe da apresentadora ao vivo e, além de repensar em mexer no time, há quem peça para a famosa sair de férias logo.

No entanto, segundo um colunista do programa A Tarde é Sua, a jornalista teria batido o pé e não aceitou a ideia. Em conversa com Sonia Abrão, que comanda a atração, a famosa bateu no peito e falou que até o mês de julho ninguém iria tirar ela do ar.

“A Globo insistiu nessas férias e falou ‘repensa essas férias…será importante para você. Vai ser importante para o programa, para amenizar. Para a gente repensar até novidades quando você voltar’”, começou o colunista.

Em seguida, o jornalista contou para a contratada da RedeTV! que Patrícia Poeta teria sido muito incisiva: “Eu tive a informação por meio de uma fonte, que a Patrícia teria sido incisiva e teria falado para Globo: ‘olha, posso até tirar e não vender, mas antes de julho eu me nego a sair de férias”.

Sonia Abrão diz que Patrícia Poeta não sabe dividir o Encontro (Reprodução/Globo)

Neste momento, Sonia Abrão pausa o raciocínio do colega e pergunta se é a apresentadora do Encontro que determina quando sai de férias e ele confirma: “Isso, ela teria determinado e a Globo teria escutado esse pedido e falou que levaria isso para o RH [recursos humanos] para depois eles conversarem e ver como essa marcação poderia ser ajustada, mas que não poderia passar muito no prazo de um ano de programa”.

LEIA TAMBÉM: ‘Bruna errada’: Fãs criticam gravidez de Bruna Biancardi, namorada de Neymar

Ao vivo, a apresentadora do A Tarde é Sua pega o gancho e assume a discussão: “Eu acho um absurdo esse tipo de coisa. Não é só a desobediência civil, vamos dizer assim…não é isso, que já é um desrespeito às normas da casa, às leis trabalhistas, essa coisa toda. Mas, é a própria incapacidade da Patrícia de olhar no espelho e falar: ‘cara dá um tempo’”.

Manoel Soares gostaria de outra famosa no lugar de Patrícia Poeta (Reprodução/Globo)

Sonia, que já recebeu uma notificação dos advogados da apresentadora da TV Globo, ainda dá um conselho: “Dá um tempo para o público, dá um tempo, principalmente, para ela parar de pisar na bola. Pelo amor de Deus, a coisa já ficou feia demais, já desandou a maionese”.

Por fim, a jornalista afirma que Patrícia Poeta não emplacou nenhuma das estratégias que ela achava que iria emplacar para poder dar uma amenizada nos problemas e ressaltou: “Dá uma limpada na imagem em relação a tudo que já aconteceu com o Manoel Soares, que está lindo na fita. Ela está desgastada, queimada para caramba”.

LEIA TAMBÉM: Patrícia Poeta não estaria no ‘Encontro dos sonhos’ de Manoel Soares; entenda