Não precisa da fidelidade de ninguém: Preta Gil recebe carta após traição do marido ser exposta

O casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy chegou ao fim após oito anos de união e se tornou um dos principais assuntos das redes sociais. O treinador tem sido criticado após ser acusado de traição e muitas pessoas se solidarizaram com a cantora, que passa por um tratamento para a cura de um câncer no intestino.

O poeta, jornalista e apresentador, Fabrício Carpinejar, usou suas redes sociais para enviar uma carta para a filha de Gilberto Gil.

Com suas palavras, ele exalta a força da artista, desejando que os momentos difíceis sejam superados e exaltando o apoio que ela merece de todos.

Leia o texto na íntegra:

Querida Preta Gil, Preta Maria, Preta da gente,

“O que é seu ninguém tira. O que é seu ninguém põe a mão. Tudo o que foi embora não era seu, inclusive a doença. Logo passará por ela pulando com os dois pés juntos.

Você não precisa do amor de ninguém para se sentir amada. Você não precisa da lealdade de ninguém para se sentir protegida. Você não precisa da fidelidade de ninguém para se sentir correspondida.

Você nasceu inteira e completa. Você nasceu lutando a ponto de algumas pessoas confundirem o que foi duramente conquistado pelo seu labor como parte natural delas. Mas não é. Jamais alguém pode profanar o santuário de seu dom.

Colocar o coração para fora sempre será mais escandaloso do que colocar o peito à mostra na capa de um CD. A intensidade é perigosa, a fragilidade é transgressora.

Você não merecia nada disso.

Por mais que eu queira confortá-la com as minhas palavras, apenas o silêncio é curativo. Por mais que eu procure dizer algo relevante, não posso evitar que sofra. Por mais que você já tenha me curado com as suas canções, não há como cicatrizar no seu lugar.

A dor é pessoal e intransferível.

Mas entendo que existem desígnios limpando os seus caminhos. As aparências perecem com o tempo, e deixam a nossa essência mais bonita. Libertação, livramento.

Suas lágrimas logo encontrarão o seu suor e serão uma mesma água brilhante na pele.

Se não fossem os desafios reservados a sua vida, você nunca seria grande. Se não fossem as dificuldades que teve que enfrentar ao longo da sua carreira, você nunca seria Preta Gil. Os obstáculos são do tamanho da sua coragem.

Deus tem um jeito estranho de amar. Só exige o impossível de quem pode dar. Você é uma predestinada.

Meu abraço,

Fabrício Carpinejar”

Preta passa por esse momento amparada por amigos e familiares. Fontes apontam que Gominho se mudou para a casa da cantora para ajudá-la em seu tratamento.

A atriz e melhor amiga de Preta, Carolina Dieckmann, também usou as redes sociais para demonstrar todo o seu agradecimento pelo amor recebido e que acredita na cura.

“ACREDITEM

esse amor chega aqui

esse amor chega nela

e é isso

e SÓ isso

q importa

a CURA vem;

amém!!!

obrigada, obrigada…

um beijo;

CONTINUEM”

