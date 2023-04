“Na cara, véi?” Fãs questionam tatuagem que o cantor João Guilherme fez no rosto

Com 21 anos, o ator e cantor João Guilherme resolveu fazer uma tatuagem no rosto, na altura da sobrancelha, e dividiu com seus seguidores o processo pelo seu Instagram.

Mas os fãs do cantor, infelizmente, terão apenas alguns segundos de suspense, já que ele está escondendo a novidade e evitou mostrar o resultado completo.

Filho do cantor Leonardo, João Guilherme parece bastante tranqüilo no vídeo enquanto o tatuador interrompe o trabalho e lhe oferece uma batatinha frita. “”Lancei a novidade”, disse na legenda da postagem.

O amigo que o acompanha e grava o vídeo pergunta se ele está sentindo dor.”Não está, não, besta. Vem você aqui fazer. Sai fora! Vai fazer eu borrar aqui. Vai borrar minha cara”, responde João Guilherme.

Os fãs, no entanto, ficaram boquiabertos com o fato do tatuador interromper a sessão de tatuagem para pegar uma batata frita e dar ao ator. “O tatuador pegou uma batata com a luva e voltou a tatuar? É isso msm?”, questionou uma seguidora. “Pegou na batata com a mesma luva que está tatuando. Jesus amado”, disse outra.

Algumas fãs questionaram o fato de ele estar tatuando o rosto. “No rosto não aff”, disse uma seguidora, inconformada. “Na cara véi ?”

“Deve ser bom não precisar passar por uma entrevista de emprego”, disse um seguidor mais preocupado com o futuro profissional do artista.

