“Mas já?”: Globo corre e já anuncia inscrições para o BBB 24

Boninho, o diretor do Big Brother Brasil, postou nas suas redes sociais que amanhã (sexta-feira), durante o programa, a Globo já vai iniciar as inscrições para a próxima edição (BBB 24). “É amanhã!!!!! Vamos abrir as inscrições para o BBB24!!! Durante o programa! Então fica ligado que só vamos disponibilizar 35% das vagas!!! Se prepara!!!!”, diz a postagem.

Em um vídeo postado nas redes, Boninho pede para as pessoas ficarem ligas. “Prepare seu vídeo já, corre aí, conte pra gente a sua historia! Conte pra gente como você é! De cara lavada, sem efeito...e é isso que a gente quer. Esse ano vai ter camarote, pipoca e...não posso contar, mas é mais espaço pra vocês!”, disse.

EDIÇÃO FLOPOU

Ao contrário da edição do ano passado, este ano o Big Brother não caiu nas graças do público como gostaria a Rede Globo, por isso a emissora resolveu fazer uma enquete com os assinantes para tentar entender o comportamento do público, segundo adiantou o colunista Leo Dias.

A atual edição do reality está programada para acabar na próxima terça-feira. Hoje tem eliminação de mais um participante, entre Larissa e Ricardo Alface, e a grande final será feita pelo sobrevivente do paredão, Aline, Amanda e Bruna Griphao.