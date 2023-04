‘Mais Você' de hoje tem apoio à Preta Gil e Gil do Vigor prometendo entrar de sunguinha no BBB23

Reprodução Gil do Vigor promete entrar de sunguinha no BBB23 e declara voto à participante (Twitter)

O ‘Mais Você’ desta quinta-feira, 20 de abril, começou ao som de “Sinais de Fogo”, de Preta Gil e a apresentadora, Ana Maria Braga, aproveitou para enviar seu apoio à amiga e um grande beijo para ela: “Posso te garantir que vai passar. Passa de verdade: tanto o bom quanto o ruim, mas passa”, em apoio à cantora que tem sofrido alem de um câncer, o término do seu relacionamento e onda de fofoca em torno de suposta infidelidade.

O bom dia é mais especial com o Lourinho cantando no #MaisVocê ✨ pic.twitter.com/Cma7SFk6xn — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 20, 2023

Gil do Vigor dá dicas para quem quer participar do BBB

No ‘Tá Lascado’ de hoje, Gil do Vigor decidiu aproveitar para dar dicas para quem quer participar do Big Brother Brasil. E sabe qual a dica principal? “O importante é ser você”, já diria a cantora Pitty.

“Se você consegue entrar no metrô 6h da manhã, você consegue entrar no Big Brother”, disse o ex-BBB começando as suas dicas. “Tem tanta coisa legal no nosso dia a dia, que a gente acha que não é legal, mas na realidade é. Tem que falar a nossa realidade, para que a produção e os espectadores olhem na nossa cara e digam ‘essa pessoa aí é de verdade’”, acrescentou o vigoroso.

“A gente quer falar bonito pra agradar, quando o segredo tá na sinceridade”, completou. E, vamos combinar, que não teve alguém mais sincero que o Gil do Vigor nas edições do BBB, não é mesmo?

Gil promete entrar na casa do BBB23

gil do vigor acaba de prometer que entrará na piscina do bbb de sunguinha estaremos cobrando viu kingussss 🤗✌🏽TÁ LASCADO @MaisVoce pic.twitter.com/ySKGhYqIcq — Luisito 🎓 (@oissss) April 20, 2023

Para completar, Gil ainda prometeu à Ana Maria Braga que entraria na casa do BBB23. “Eu vou entrar na casa, vou dar um pulinho lá dentro. Vou filmar tudo. Vou tomar banho na piscina de sunguinha, entendeu? E vou fazer um vídeo e enviar pra tu, Ana”.

Além dessa promessa, Gil declarou seu voto à cantora Aline Wirley, dizendo ser seu fã e gostar do jogo dela.

