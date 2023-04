A influencer Geisy Arruda apostou em um novo look transparente ousado e arrancou suspiros na web nesta semana.

A musa do OnlyFans posou sentada em uma cadeira vestindo apenas uma microcamisola transparente com aplicação de flores.

“Amar a 🌹 é também suportar seus espinhos”, escreveu na postagem.

Geisy Arruda surpreende fãs com look transparente ousado nas redes sociais

“Linda, um espetáculo de mulher”, escreveu um. “Vou perder o sono diante de tanta beleza”, comentou outro seguidor.

“Gata você é maravilhosa e muito sexy”, completou outro seguir.

Sucesso no OnlyFans

Com 33 anos, Geisy Arruda já conta com quase 5 milhoes de seguiidores no Instagram.

Ela também fatura horrores com suas postagens no perfil para +18.

