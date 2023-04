Ex-mulher de Daniel Alves posta foto beijando amiga: “Obrigada por me tirar do chão”; Veja o registro

Joana Sanz, ex-esposa de Daniel Alves, compartilhou em seu Instagram uma imagem beijando uma amiga em uma boate de Barcelona. Na postagem, Joana parabeniza a amiga Sandra Tabarés pelo aniversário e aproveitou o momento para agradeer a amiga pelo apoio após a separação.

“Parabéns Sandra Tabarés. Te amo. Obrigada por me tirar do chão me encher de vitalidade novamente. Continuamos a somar momentos. Nos bons e maus momentos”, escreveu Joana nos stories. A amiga possui 34 mil seguidores no Instagram.

Segundo o Estadão, a ex-mulher de Daniel Alves disse que deixaria as redes sociais no dia 2 de abril devido ao assédio após a prisão de Daniel Alves. Desde então, ela diminuiu sua frequência de publicações, segundo o jornal.

“Está afetando minha saúde mental e minha vida social. Não sou uma pessoa que vive se expondo publicamente porque me causa ansiedade e não é para mim. Graças a Deus posso fazer meu trabalho longe dos holofotes”, disse Joana.

A modelo se separou de Daniel Alves em março de 2023, dois meses após o atleta ser preso por suposto crime sexual a uma jovem de 23 anos, em Barcelona.

Caso Daniel Alves: defesa entra com novo recurso pedindo soltura e ressalta: “Ele quer se defender”

A defesa do jogador Daniel Alves, que está preso há três meses acusado de estupro, na Espanha, entrou nesta quinta-feira (20) com um novo pedido de soltura. Conforme o recurso, o brasileiro “quer se defender” e “não vai fugir do processo” e, assim, pode responder ao caso em liberdade. A solicitação ainda será analisada pela Justiça espanhola, que já negou outros habeas corpus ao lateral-direito.

Além do pedido de soltura, o recurso feito pela defesa também apresenta trechos do vídeo das câmeras de segurança da boate Sutton, em Barcelona, onde o estupro contra uma jovem de 23 anos teria ocorrido, na madrugada de 31 de dezembro do ano passado.

com a versão da denunciante e de suas amigas”, já que a versão da garota tem “incoerências e inconsistências a serem consideradas”.

Os advogados do brasileiro ressaltaram que não há riscos de que ele fuja do país e, inclusive, entregará seus passaportes (brasileiro e espanhol). Por fim, a defesa propôs que seja estipulado um valor para a fiança.

