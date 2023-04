Elon Musk faz promessa após explosão de foguete mais poderoso já feito; vídeos do momento dramático repercutem nas redes

Anunciado como o “foguete mais poderoso já feito”, o Starship, explodiu logo após o lançamento.

O Independent aponta que o foguete deixou sua plataforma de lançamento com sucesso no Texas. No entanto, as duas peças da espaçonave não se separaram conforme planejado e em seguida ambas explodiram no ar.

O foguete é da empresa de fabricação aeroespacial SpaceX, fundada em 2002 por Elon Musk, que falou sobre a explosão nas redes sociais.

“Parabéns equipe @SpaceX pelo emocionante lançamento de teste da Starship. Aprendi muito para o próximo lançamento de teste em alguns meses”, prometeu Musk no Twitter.

Confira os vídeos do momento da explosão do Starship a seguir:

🚀📸 ESPECTACULARES IMÁGENES de la trayectoria del cohete Starship de SpaceX.

Se aprecia perfectamente el momento en el que se pierde por completo el control del vehículo.pic.twitter.com/ueOzEebt0e — Frontera Espacial (@FronteraSpacial) April 20, 2023

🇺🇸 | URGENTE: Starship de SpaceX, el cohete más grande del mundo, explota durante un vuelo de prueba.

pic.twitter.com/RnxWbnTPCN — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 20, 2023

🇺🇸#AHORA - SpaceX Starship explota durante un vuelo de prueba. Starship tiene una altura de 40 pisos, el cohete más grande del mundo.pic.twitter.com/yUtEXgQBHQ — DATOWORLD (@Datoworld) April 20, 2023

É importante recordar que antes do lançamento, o fundador já havia tentado “acalmar” as expectativas de todo, afirmando que a missão poderia ser considerada um sucesso se se o foguete decolasse sem destruir sua plataforma de lançamento.

A missão da Starship é relacionada aos voos interplanetários de longa duração, prometendo a ousada proposta de transportar até 100 pessoas em uma viagem.

