Com treino firme, Jojo Todynho posta fotos na academia após perder mais de 20 quilos “Expectativa versus Realidade” Imagem: reprodução Instagram (@jojotydnho)

Com treinos cada vez mais firmes, a cantora Jojo Todynho compartilhou em seu Instagram mais uma sequência de fotos na academia, hábito que ela mantém desde quando começou a pegar firme nas atividades físicas.

Intercalando entre a carreira de cantora, empresária e com os estudos, Jojo ainda consegue um espaço em sua agenda para manter a programação, com alimentação saudável e exercícios diários, como ela mesma publica em suas redes sociais. O hábito já fez Todynho perder mais de 20 quilos.

Em nova publicação nesta quinta-feira, Jojo Todynho escreveu: “Expectativa x Realidade. A vida não é um morango e malhando com a Carol Vaz o bagulho é doido…”

LEIA TAMBÉM: Com novo namorado, Babi Cruz compartilha foto ao lado de Arlindo Cruz: “Juntos até depois do fim”

Jojo Todynho fala sobre importância da terapia e diz que descontava estresse em comida: “Na minha cabeça isso iria me sarar”

No dia anterior, após faltar no treino, a artista falou sobre a importância da terapia e também da disciplina.

“Depois que eu voltei a fazer terapia, eu vi o quanto a gente se sabota. [Antes] Eu estava estressada com alguma coisa, eu precisava comer. Eu estava triste com alguma situação e eu não podia falar, eu compensa isso em comer, porque na minha cabeça isso iria [me] sarar”, disse Jojo.

Além da terapia, Todynho comenta que a força de vontade também é importante. “Eu vi como a terapia ajuda a gente e a nossa força de vontade também, de querer mudar e de querer fazer as coisas acontecerem, melhora a nossa vida.”

Ela explica que, mesmo sem ir dois dias para a academia, conseguiu se controlar. “A experiência que eu tenho levado para a vida é: não fique pensando se vai doer, se vai ser fácil, se vai ser difícil, só vai”.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ ‘Sem choro nem vela’: Patrícia Poeta continua comandando ‘Encontro’ até 2025

⋅ ‘Agora a culpa é do demônio’: MC Gui vira chacota na web após buscar ajuda com pastor por traição

⋅ Roberto de Carvalho posta foto antiga de Rita Lee e fãs vão ao delírio: “Amor é contagiante”