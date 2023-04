Com novo namorado, Babi Cruz compartilha foto ao lado de Arlindo Cruz: “Juntos até depois do fim”

Barbara Cruz, casada com Arlindo Cruz desde 20212, compartilhou em suas redes sociais um momento de intimidade com o marido. “Juntos até depois do fim”, escreveu na legenda do story ao lado do sambista, que sofreu um Acidente Vascular Cerebral em 2017.

A mulher assumiu um novo relacionamento em fevereiro deste ano. Segundo o jornal Extra, ela está namorando André Caetano, dono de uma pizzaria na Rocinha, Zona Sul do Rio de Janeiro.

De acordo com o jornal os dois se conheceram durante as eleições, após Babi tentar o cargo de deputada estadual no Rio.

Namorando, Babi Cruz compartilha foto ao lado de Arlindo Cruz: “Juntos até depois do fim” Imagem: reprodução Instagram (@babicruz10)

Ainda de acordo com a publicação o novo namorado de Babi foi visto com ela no ‘Samba de 2ª', evento realizado semanalmente no Espaço Cultural Arlindo Cruz, em Realengo, na Zona Oeste. Na ocasião, os dois evitaram tirar fotos juntos.

Não precisa da fidelidade de ninguém: Preta Gil recebe carta após traição do marido ser exposta

Ainda na seção relacionamentos, o casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy chegou ao fim após oito anos de união e se tornou um dos principais assuntos das redes sociais. O treinador tem sido criticado após ser acusado de traição e muitas pessoas se solidarizaram com a cantora, que passa por um tratamento para a cura de um câncer no intestino.

O poeta, jornalista e apresentador, Fabrício Carpinejar, usou suas redes sociais para enviar uma carta para a filha de Gilberto Gil.

Com suas palavras, ele exalta a força da artista, desejando que os momentos difíceis sejam superados e exaltando o apoio que ela merece de todos.

