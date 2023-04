Chocolate com Pimenta: Após brigas sem fim, personagem consegue perdão

Em Chocolate com Pimenta, Guilherme (Rodrigo Faro) descobre que é filho Margot (Rosamaria Murtinho), que é muito querida por muitos personagens da novela, mas também tem uma má fama. Mas, depois de muitas brigas e discussões, o advogado deve perdoar a mulher que o abandonou na infância.

Nos próximos capítulos da reprise exibida pela TV Globo, o arrependimento passa pela consciência do personagem de Rodrigo Faro, que atualmente está na Record TV, que vai ao encontro da veterana e concede o perdão à matriarca Ele ainda demonstra que pretende criar novos laços com Margot, que fica muito mais feliz.

Em Chocolate com Pimenta, Guilherme descobre que foi abandonado por Margot e que ela é sua mãe biológica (Reprodução/Globo)

Na cena, o advogado descobre que a dona do hotel de Ventura se arriscou para ajudar Celina (Samara Felippo) a fugir de Klaus (Cláudio Corrêa e Castro), que tenta fazer sexo a força com a jovem. A notícia toca no coração de Guilherme, que é justo e apaixonado por ela: “Margot, eu queria pedir perdão por todas as coisas horríveis que eu te disse. Pelo desprezo que eu sempre demonstrei. Perdão pelo meu preconceito”, dirá ele.

O amigo de Danilo (Murilo Benício) ficará comovido com toda a situação e segue conversando com a mãe: “No fundo eu fui egoísta. Mesmo eu te magoando tanto, você ajudou a mulher que eu amo. Se não fosse você, Margot, a Celina ainda estaria nas mãos do conde. Será que eu posso te chamar de mãe?”.

Em Chocolate com Pimenta, Margot é mãe de Guilherme (Reprodução/Globo)

A cena de Chocolate com Pimenta fica ainda mais emocionante para quem acompanha a novela de Walcyr Carrasco, já que a dona do hotel não tinha esperança de uma reconciliação com o filho. Sem saber muito o que fazer, ela corre para os braços do herdeiro e depois diz:”Meu sonho sempre foi ouvir você me chama de mãe”, confessará ela, deixando transparecer um sorriso em seu rosto. “Mãe! Minha mãe!”, reagirá o advogado.

