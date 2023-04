‘Bruna errada’: Fãs criticam gravidez de Bruna Biancardi, namorada de Neymar

Neymar será pai pela segunda vez, mas nas redes sociais os fãs do jogador seguem comparando Bruna Biancardi com a atriz Bruna Marquezine, que foi ex-namorada do atleta, e, durante a madrugada desta quinta-feira (20), muitos resolveram opinar sobre a vida amorosa do famoso.

“Não estou acreditando que a ‘criança Ney’ meteu uma criança na sósia da Marquezine, sendo que há alguns meses atras ele tava negando que estava com ela”, escreveu uma anônima no Twitter.

Eu acho que não sei como iria reagir se eu tivesse no lugar da marquezine, pra mim seria o fim. — afrodite (@eularissa0) April 20, 2023

A indignação também tomou conta de várias pessoas, que torciam pelo retorno do jogador de futebol e a ex-atriz da TV Globo: “Eu sou completamente apaixonada pela Bruna Biancardi, estou super feliz por ela e o Neymar, mas confesso que o Neymar ama a Marquezine, e eu sempre vou shippar eles”.

Vale destacar que o anúncio da espera de um segundo filho foi feito na última quarta-feira (19), quando ele e Bruna usaram os seus perfis no Instagram, onde também mostraram diversas fotos íntimas, onde Neymar aparece beijando a barriga da amada.

Mas veja bem… a mina eh só o clone da Marquezine — Scarlett (@lovexbanned) April 20, 2023

“Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar a uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você”, escreveram os famosos na legenda.

Mas, mesmo com os comentários afirmando que o atleta da seleção brasileira de futebol “engravidou a Bruna errada”, muitas pessoas também celebraram a notícia e criticaram quem não ainda vivia do passado.

A atual do Neymar é a cara da Bruna Marquezine, que porra é essa? — 𖤐Isa the Wizz𖤐#seita (@Isa_the_Wizard) April 20, 2023

“Não entendo essa galera que fala que o Neymar engravidou a Bruna errada e ainda fica shippando a Marquezine com ele. Por mais que tenha sido um casal massa, isso já passou e eu acho uma falta de respeito com todos mas principalmente com a Bruna Biancardi!”, escreveu um perfil no Twitter.

Vale lembrar que Neymar foi pai pela primeira vez em 2011, quando nasceu David Lucca da Silva Santos, fruto da relação do jogador de futebol com a modelo Carolina Dantas.

